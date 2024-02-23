40 bin saattir göklerde! Bayraktar AKINCI'dan önemli bir başarı daha

Savunma sanayiinde önemli adımların atıldığı bir süreçte, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni kullanarak deniz üzerinde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti. Bu başarı, Bayraktar AKINCI'nın ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş ve atış testinde muharebe sahasındaki etkisini açıkça ortaya koydu. Bu kritik olay, Türkiye'nin savunma kabiliyeti alanında sağlam adımlar atmaya devam ettiğini gösteriyor.

40 BİN UÇUŞ SAATİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarından biri olan Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatinin başarıyla tamamlanmasıyla Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Baykar, 2003 yılında başladığı İHA Ar-Ge sürecinden itibaren tüm projelerini kendi kaynaklarıyla sürdürerek, bugüne kadar elde ettiği gelirlerin yüzde 83'ünü ihracattan sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olarak belirledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu ilan edilen Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişti. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden şirket, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına gerçekleştirmişti. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülke ve Bayraktar AKINCI TİHA için ise şu ana kadar 9 ülke olmak üzere toplamda 34 ülke ile ihracat anlaşmaları imzalamıştı.

(TRT Haber)





