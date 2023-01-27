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41 yaşındaki kadının 20 yaşında gibi görünmesine yarayan üç temel güzellik kuralı

27.01.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normal yaşına göre daha genç gözüken kişilerin bakım sırları ve hayat alışkanlıkları oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde fark etmeden yaptığımız basit davranışlar daha erken yaşlanmamıza sebep olarak cildimizi kırıştırabiliyor. 41 yaşındaki bir kadın olduğundan 20 yaş daha genç gözükme sırrını paylaştı.

41 yaşındaki kadının 20 yaşında gibi görünmesine yarayan üç temel güzellik kuralı

Kadınlar botokssuz bir şekilde daha genç gözükmenin sırrını araştırıyorlar. Saç stilimiz, yapılan makyajlar ve giydiğimiz kıyafetler bambaşka bir görünüm yaratabiliyor. TikTok'ya paylaşım yapan 41 yaşındaki Natalie Bright'ın yaşına kimse inanmıyor. 20'li yaşlarında gözüken Natalie gençlik sırlarının oldukça basit olduğunu belirtiyor.

Natalie Bright, yaşlanma karşıtı ipuçlarını paylaşarak izleyen herkesi kendine hayran bıraktı. Güzel oyuncu yaşlanma sürecini yavaşlatmak için üç şeyden kaçındığını açıkladı.

GECE YEMEK YEMEYİN

İlk olarak asla yapmayacağı şeyin gece geç saatlerde yemek yemek olduğunu belirtti.
"İltihaptan kaçının ve vücudunuzun geceleri iyileşmesine izin verin" yazdı.

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ZEYTİNYAĞINI TERCİH EDİN

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İkinci gençlik sırrı ise kolza tohumu, ayçiçeği ve kepek gibi tohum yağlarından kaçınıp ve zeytinyağı gibi alternatif yağlar kullanması. Bu yağların birçok gıda maddesinde bulunmasının sinir bozucu olduğunu belirtti.

ALKOL KULLANMAYIN

Sonunda Natalie, yaşlanmayan ışıltısını korumak için alkol de içmediğini açıkladı. İzleyiciler, yaşlanmayı geciktiren oyuncunun güzelliğine inanamadılar, ancak onun tüyolarını uygulayabileceklerinden emin değillerdi. Bir kişi, "Gece geç saatlerde atıştırma alışkanlığını bırakmaya çalışmak çok zor," yorumunu yaptı.

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Bu arada, diğer kullanıcılar onun ipuçlarına katıldı. Biri, "Evet! Ne pahasına olursa olsun tohum yağlarından kaçınıyorum ve ayda en fazla 1-3 içki içiyorum" dedi.


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