42/11 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 42/11 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Motorlu araç kullanarak trafiğe çıkmak isteyen kişilerin öncelikle bir sürücü kursuna yazılmaları ve girdikleri sınavlardan yeterli puanları almaları gerekmektedir. Yeterli puanları alan sürücü adaylarına sürücü sertifikası verilmektedir. Sürücü adayları bu sertifikayla sürücü belgelerini alabilmektedir. Karayolları Trafik Kanununun 42/11 maddesi de sürücü sertifikaları ile doğrudan ilgilidir.

42/11 trafik cezası nedir?

Sürücü kurslarına kayıt olup girdikleri sınavlardan gerekli puanları alan sürücü adaylarına bir sürücü sertifikası verilmektedir. Söz konusu sertifikanın belirli bir geçerlilik süresi vardır ve bu süre içerisinde Nüfus Müdürlüklerine giden adaylar sürücü belgelerini alabilmektedir. Fakat söz konusu sertifikayı alan sürücüler, sertifikalarını sürücü belgesi yerine kullanamamaktadır. Dolayısıyla sürücü belgelerini almadan motorlu araç kullanmaları yasal değildir. Karayolları Trafik Kanunu'nun 42/11 trafik cezası maddesi ihlalin konusu da sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak olarak belirlenmiştir. Bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Ek olarak sürücülerin sertifika süreleri dolduğu tespit edildiğinde ise cezai işlem ilgili kanunun 36/3-a maddesi üzerinden yapılır.

42/11 trafik cezası kimlere uygulanır?

Tüm sürücülerin Karayolları Trafik Kanunu'nda ortaya konan maddelere uyması zorunludur. Söz konusu Kanun'un 42/11 trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullandığı tespit edilen tüm sürücülere ve sürücü adaylarına uygulanır. Eğer sürücü araç sahibi değilse araç sahibine de araç tescil plakası üzerinden cezai işlem uygulanır.

42/11 trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 42/11 maddesini ihlal eden sürücülere 4.064 TL trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Sürücülerin araç sahibi olmadığı durumlarda ise araç sahibine de sürücüyle aynı miktarda para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu para cezasını 15 gün içerisinde ödeyecek olan kişilere %25 indirim uygulanır. İndirimli 42/11 trafik cezası tutarı 3.048 TL olarak düzenlenmektedir.



