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44/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 44/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

22.02.2023 03:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin trafiğe çıktıktan önce ve sonra uyması gereken birtakım kurallar mevcuttur. Söz konusu kurallar Karayolları Trafik Kanununda belirtilmiş ve her sürücünün bu kurallara uyması zorunlu kılınmıştır. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ilgili ihlal maddesine göre cezai işlem uygulanmaktadır. 44/1-b trafik cezası da sürücülerin uyması gereken kurallar arasındadır. Peki, 44/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar?

44/1-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 44/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Motorlu araç kullanarak trafiğe çıkmak isteyen tüm sürücülerin sürücü belgesi olması bir zorunluluktur. Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanımı yasal değildir. Sürücü belgesi olan kişilerin ise araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurması gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanununun 44/1-b maddesi sürücü belgesini araç kullanımı esnasında yanında bulundurmamak ile doğrudan ilgilidir. Söz konusu maddeyi ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır.

44/1-b trafik cezası nedir?

Motorlu araç kullanmak isteyen herkesin mutlaka bir sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkmak yasal değildir. Sürücü belgesine sahip tüm sürücülerin, trafiğe çıktıkları zaman sürücü belgesini yanında taşıması bir zorunluluktur. Sürücü belgesi olmasına rağmen, motorlu taşıt kullanırken sürücü belgesini yanında taşımamak kurallara aykırıdır. Karayolları Trafik Kanununun 44/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu da doğrudan bu konuyla ilgilidir. 44/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemektir. Bu kurala uymayan sürücülere idari para cezası ve ceza puanı uygulanmasına neden olmaktadır.

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44/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

44/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince araç kullanırken sürücü belgesini yanında taşımadığı tespit tüm sürücülere uygulanır. Ek olarak araç kullanırken sürücü belgesi görevliler tarafından istendiği halde görevlilere sürücü belgesini göstermeyen sürücülere de 44/1-b trafik cezası üzerinden işlem yapılmaktadır.

44/1-b trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanununun 44/1-b trafik cezasını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere para cezası uygulanır. 2023 yılı için 44/1-b trafik cezası tutarı 951 TL idari para cezası olarak belirlenmiştir. Söz konusu cezayı 15 gün içerisinde ödeyecek olan sürücülere %25 indirim uygulanır. İndirimli 44/1-b trafik cezası tutarı 713,25 TL olarak düzenlenir. Para cezasına ek olarak sürücülere 5 ceza puanı uygulanmaktadır.

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