5 ülkeden Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, ortak açıklama yaparak, Suriye'de yarın yapılacak seçimlerin, adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını bildirdi.

ORTAK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurdu.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İlgili ülkelerin, Suriyelilerin seslerinin ve görüşlerinin yer almayacağı bir seçim sürecini kabul etmedikleri vurgulanan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin söz konusu seçimleri "meşru görmediklerine" de dikkat çekildi.

"BU SEÇİMLER İLERLEMEYİ TEMSİL ETMEMEKTEDİR"

Suriye'de özgür ve adil bir seçimin ancak BM gözetiminde ve uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik koşulları altında yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş olan Suriyeliler, mülteciler ve diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin güven içinde katılabilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.