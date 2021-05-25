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5 ülkeden Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

25.05.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD tarafından Suriye seçimlerine ilişkin yapılan ortak açıklamada, Suriye’de yarın yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinin özgür ve adil olmayacağına vurgu yapıldı.

5 ülkeden Suriye seçimi açıklaması: Özgür ve adil olmayacak

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, ortak açıklama yaparak, Suriye'de yarın yapılacak seçimlerin, adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını bildirdi.

ORTAK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile 4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlarının Suriye seçimlerine ilişkin ortak yazılı açıklamasını duyurdu.

Ortak açıklamada, "Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları olarak, açık bir şekilde dile getiriyoruz ki Suriye'de 26 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimleri, özgür ve adil olmayacak. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının çerçevesi dışında bu seçimleri gerçekleştirme kararını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İlgili ülkelerin, Suriyelilerin seslerinin ve görüşlerinin yer almayacağı bir seçim sürecini kabul etmedikleri vurgulanan açıklamada, Suriyeli muhaliflerin söz konusu seçimleri "meşru görmediklerine" de dikkat çekildi.

"BU SEÇİMLER İLERLEMEYİ TEMSİL ETMEMEKTEDİR"

Suriye'de özgür ve adil bir seçimin ancak BM gözetiminde ve uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik koşulları altında yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş olan Suriyeliler, mülteciler ve diasporadakiler de dahil tüm Suriyelilerin güven içinde katılabilmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu unsurlar olmaksızın bu hileli seçim, siyasi uzlaşmaya yönelik hiçbir ilerlemeyi temsil etmemektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, ABD ve diğer Avrupalı müttefikleri, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir siyasi uzlaşma sürecinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

SURİYE SEÇİMLERİ

Beşşar Esed rejimi, milyonlarca Suriyelinin yerinden edildiği ülkede yarın sözde rakiplerin halkla temas kurmadığı göstermelik bir "devlet başkanlığı" seçimi düzenliyor. Rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın "Amerika'daki seçimlerden 1000 kat daha iyi" diye tanımladığı süreçte, anayasa mahkemesi kararıyla adaylıkları ilan edilen 3 ismin yarıştığı iddia ediliyor. Rejimin yasalarına göre, 16 Mayıs'ta başlayan kampanyaların süresi sabah TSİ 07.00'de sona erdi. (AA)


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