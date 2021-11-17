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5 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

17.11.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclise ulaştı.

5 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.

FEZLEKESİ BULUNAN VEKİLLER

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi. Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'a ait fezlekeler bulunuyor. (DHA)

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Özgür Özel CHP HDP Halkların Demokratik Partisi
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