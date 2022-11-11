5 yaşındaki kızının saçını boyatan kadın sosyal medyadan tepkilerin hedefi oldu

Kendini "havalı anneliğin CEO'su" olarak ilan eden Demi Lucy May Engemann, kuaförde 5 yaşındaki küçük kızı Maude'nin saçlarını açtırdığı videoyu TikTok hesabı üzerinden paylaştı. TikTok'ta 7,7 milyondan fazla izlenen bu videoda Maude kuaförde geçirdiği zaman boyunca gülerek kuaförde geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor.

Maude, stiliste boyasını karıştırmaya yardım ederken ve salondaki herkesle sohbet ederken görülürken, Demi, "Çok heyecanlıydı ve kendini çok büyük hissetti" yazıyor. Videoyu izleyenen sosyal medya kullanıcılarının bazıları videonun "değerli" ve "eğlenceli" olduğunu yorumlarken, diğerleri Engemann'ı sarışın bir çocuk istediği için kızının saçını mahvetmekle suçladı.

Irk, “Annem bunu yaptı ve yıllar boyu saçımı kaybetmeye ve zarar vermeye başladı” dedi. Ancak diğerleri, küçük kızın annesiyle yeni saç modelini çok sevdiğini görünce çok heyecanlandılar. Bir başka kullanıcı, “Bu benim çocukken hayalimdi” diye dedi.

Birçok izleyici, küçük kızın saçını pembeye boyatmak isteğini ve bu boyama fikrine ne olduğunu sorguladı, Engemann pembenin daha sonra geleceğini söyledi. Uzmanlar ister sarı ister pembe olsun, 16 yaşından küçük çocukların saçlarını boyamamalarını tavsiye ediyor.

Dr. Sejal Shah, "Bir çocuğun saçını ergenlik çağına kadar boyamanın veya ağartmanın gerçekten güvenli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

