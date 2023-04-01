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50 yıl sonra CHP'de bir ilk! O isim merak konusu oldu

01.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa süre kala milletvekili aday adaylığı ile ilgili çalışmalar sürüyor. CHP'de ise Antalya'da 50 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Parti, Antalya'da 50 sene sonra ilk kez Deniz Baykal listede olmadan seçime girecek. 1973'te ilk defa Antalya'dan milletvekili seçilen Deniz Baykal, 50 yılda CHP listelerinden 10 kez girdiği milletvekilliği seçiminde, 9 kez 1. sıradan kendisine yer bulmuştu. Bu seçimde Antalya'da ilk sıradan kimin aday gösterileceği de merak konusu...

50 yıl sonra CHP'de bir ilk! O isim merak konusu oldu

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşıyor. Partilerin milletvekili adaylarına ilişkin çalışmaları sürerken Antalya'da 17 milletvekili, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sonrasında TBMM'de görev yapacak. 2018 yılında yapılan seçimde 5 milletvekili çıkaran CHP'de aday adaylığına 109 kişi başvurdu. Fakat bu seçimde CHP'de 50 yıllık bir değişim olacak.

ANTALYA'DA 50 YIL SONRA İLK DEFA BAYKAL'IN OLMADIĞI BİR LİSTEYLE SEÇİME GİRECEKLER

Partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın vefatıyla birlikte, CHP, Antalya'da 50 yıl sonra ilk defa Baykal'ın olmadığı bir listeyle seçime girecek. 1968'de siyasete atılan Baykal, 1973'te düzenlenen seçimlerde 1'inci sıradan aday olduğu Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis’e gitti. Baykal, Meclis’e girdiği ilk yıl Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1977 yılında düzenlenen seçimlerde yine 1'inci sıradan aday oldu ve milletvekili seçildi. Bu hükümette de bakanlık görevi yapan Baykal, parti genel merkezinde de farklı görevlerde bulundu.

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12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 5 yıl siyaset yasağı alan kişiler arasında yer alan Baykal, 1983'teki seçimlere katılamadı. Baykal, CHP'nin kapatılmasının ardından kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile 1987 ve 1991 yıllarındaki genel seçimlerde yine Antalya'dan milletvekili seçildi.

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Deniz Baykal, 1992 yılında tekrar açılan CHP'de yapılan kurultayda genel başkan oldu. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde yine Antalya'da CHP listesinde ilk sırada kendine yer bulan Baykal, seçimlere girdi. 1999 yılındaki seçimlerde yine Antalya'dan aday olan Baykal, partisi yüzde 8,71 oy alıp barajı geçemeyince Meclis’e gidemedi. Deniz Baykal, 2002, 2007 ve 2011 yıllarında yapılan seçimlerde de Antalya'da ilk sıradan Meclis’e girdi.

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CHP 2015 yılındaki seçimlerde, farklı seçim bölgelerinde milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim yaptı. Ön seçime katılan Baykal, aldığı oy ile Niyazi Nefi Kara'nın arkasında kalarak 2'nci olabildi. Partiye katıldığı günden bu yana ilk defa 2'nci sıradan seçime giren Baykal, Meclis’te görev aldı. Bu seçimde Meclis’in en yaşlı üyesi olarak 25'inci dönemin ilk oturumunu açtı.

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Deniz Baykal, milletvekilliği devam ettiği sırada 2017 yılında rahatsızlanarak bir süre yoğun bakımda kaldı. 2018 seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede tedavisi devam ettiği sırada ziyaret ederek Antalya'dan yine ilk sıradan adaylık teklif etti. Yapılan seçimlerde Baykal, memleketinden yine ilk sırada seçilerek Meclis’e gitti.

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ANTALYA'DA İLK SIRADAN KİMİN ADAY GÖSTERİLECEĞİ MERAK KONUSU

Sağlık sorunları devam eden Baykal, seçimden yaklaşık 8 ay sonra yemin ederek görevine başladı. Baykal, 11 Şubat'ta Ankara'da hayatını kaybetti. Baykal'ın ardından CHP'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde Antalya'da ilk sıradan kimin aday gösterileceği merak konusu oldu. (DHA)

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