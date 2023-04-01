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CHP kulislerinde konuşulan iddia! ‘Beni hayal kırıklığına uğrattılar’

01.04.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemindeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kesin aday listesinden sonra şimdi de gözler milletvekili aday listesine çevrildi. 9 Nisan'da belli olacak listeler için CHP'nin hem kendi içinde hem de ittifak partileriyle gerilim yaşadığı iddia edildi. Kurmaylarından adaylık konusunda fedakarlık isteyen Kılıçdaroğlu, beklediğini göremeyince 'Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı' dediği öne sürüldü.

CHP kulislerinde konuşulan iddia! ‘Beni hayal kırıklığına uğrattılar’

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kesin listesi yayınlamıştı. Seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

'LİSTE GERİLİMİ' İDDİASI

Gözler şimdi de 9 Nisan'da kesinleşecek milletvekili aday listelerine çevrildi. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'nin içinde ve CHP'nin masadaki partilerle liste gerilimi yaşandığını öne sürdü.

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'BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTILAR'

Kılıçdaroğlu'nun milletvekili adaylığı konusunda kurmaylarından fedakarlık beklediğini ama karşılık bulamayınca 'Arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı' dediği iddia edildi.

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