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  4. 5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

10.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliteli görsel şölen eşliğinde dizi, film ve belgesel izlemek isteyenlere LED TV çeşitleri tavsiye ediliyor. LED TV'ler, sahip oldukları teknoloji sayesinde gerçekçi ve dinamik görsellik sunarak TV başında keyifli saatlerin geçirilmesine yardımcı oluyor. Gelin, her bütçeye uygun başarılı özellikleri ve kalitesiyle öne çıkan en iyi LED TV modellerine beraber göz atalım!

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Canlı renk dengesi ve akıcı görselliği aynı ekranda buluşturan LED TV'lerin sahip olduğu çok sayıda özellik kullanıcılara cazip geliyor. WIFI özelliğine sahip LED TV'ler kolayca internete bağlanabiliyor. Bazı LED TV'lerde bulunan HDMI ve bilgisayar girişleri, fotoğraf ve videoların TV'de görüntülenmesini sağlıyor. Kimi modeller ses kimi modeller de görüntü kalitesiyle öne çıkıyor. Böylece her beklentiye ve bütçeye uygun LED TV modeli bulunabiliyor. Hazırsanız bu modelleri birlikte keşfedelim.

1. Akıllı ve kaliteli özellikleriyle Philips 32PFS6805/62 FHD LED Smart TV

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

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En iyi televizyon markalarından biri olan Philips, başarılı birçok özellik sunduğu Philips 32PFS6805/62 FHD LED Smart TV modeliyle kullanıcılarının gönlünde taht kuruyor. Ürünün en önemli özellikleri arasında Pixel Plus HD desteği sunması da yer alıyor. Bu özellik sayesinde kaynak ne olursa olsun görüntü HD kalitesinde gerçekleşiyor. Başarılı kontrast dengesiyle öne çıkan LED TV, son derece canlı görsellik sunuyor. Smart TV özelliği sunan ürün, Netflix ve Youtube gibi platformlara kolayca bağlanabiliyor. Düşük gecikme özelliği bulunan ürün, televizyona oyun konsolu bağlamak isteyenlere de kolaylık sağlıyor.

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2. Teknolojiyi VESTEL 43F9510 43 inç 108 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV ile keşfedin

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Uydu alıcısına sahip en başarılı LED TV modelleri arasında yer alan VESTEL 43F9510 43 inç 108 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, sade ve şık tasarımıyla birçok ortama kolayca uyum sağlıyor. Ürünün öne çıkmasını sağlayan özelliklerinin başında sinema salonu kalitesinde ses seviyesi sunması geliyor. Bu sayede evde film keyfi yapmak isteyenlere harika anlar yaşatıyor. LED TV, 43 inç boyutundaki geniş ekranı ve 1080p Full HD görüntü kalitesiyle kullanıcılara keyifli seyir deneyimi sunuyor. Ürün, kolay dosya paylaşımı ve internete bağlanabilme özellikleriyle de pratik kullanım sağlıyor.

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3. Yüksek ses kalitesi: Sunny SN32DAL04 32 inç 81 Ekran Uydu Alıcılı HD Ready LED TV

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Üst düzey görsellik ve yüksek ses kalitesi sunan Sunny SN32DAL04 32 inç 81 Ekran Uydu Alıcılı HD Ready LED TV, en başarılı LED TV modelleri arasında bulunuyor. Bas ve tiz sesler arasındaki dengeyi başarıyla koruyan ürün, sesin gerçeğe en yakın hâliyle duyulmasına yardımcı oluyor. 32 inç boyutuyla dar alanlara da kolayca sığabilen ürün, inceltilmiş ekran çerçevelerine sahip. Bu sayede modern bir tasarım sunuyor. Başarılı özelliklere sahip ve uygun fiyatıyla öne çıkan bir LED TV sahibi olmak istiyorsanız ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

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4. Hem TV hem monitör olan Next YE-40020KT 40 inç 101 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Hem monitör hem TV olarak kullanılabilen Next YE-40020KT 40 inç 101 Ekran Uydu Alıcılı Full HD LED TV, çok amaçlı kullanım sunuyor. Ürünün en önemli özellikleri arasında Full HD görüntü kalitesi sunması yer alıyor. Böylece TV ekranındaki görseller son derece canlı ve gerçekçi şekilde izlenebiliyor. 16 milyondan fazla rengi destekleyen LED TV, ekrandaki her rengin kendi tonunda görünmesini sağlıyor. Ürünün A+ enerji sınıfına sahip olması, önemli avantajlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan LED TV'yi seveceğinizden eminiz.

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5. Axen AX32DAB13-TNR HDR Android Smart D-Dual LED TV ile muhteşem seyir keyfi

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Ucuz ve kaliteli LED TV modelleri arasında yer alan Axen AX32DAB13-TNR HDR Android Smart D-Dual LED TV, kullanım performansıyla dikkat çekiyor. Hiçbir şekilde donma ve kasma sorunları yaşatmayan LED TV, 3 farklı HDMI girişi sunuyor. Böylece birbirinden farklı elektronik cihazlar ürüne kolayca bağlanabiliyor. WIFI desteği sunan ürün, pratik şekilde internete bağlanarak çok amaçlı kullanım imkânı sunuyor. Hoparlör kalitesiyle de dikkatleri üzerine toplayan ürün, mevcut olan her sesin üst düzey kalitede duyulmasını sağlıyor. Böylece film ve dizi akşamları daha keyifli geçiyor.

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6. Sıra dışı teknoloji: Woon WN32DEG13 -TNR 32 inç HD Android Smart LED TV

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Modern görünümüyle dikkatleri üzerine toplayan Woon WN32DEG13 -TNR 32 inç HD Android Smart LED TV, ayakları sayesinde istenilen her yere kolayca yerleştirildiği gibi asma aparatları yardımıyla duvara da monte edilebiliyor. HDMI, USB ve PC girişleri bulunduran LED TV, farklı akıllı cihazlarla uyum içerisinde çalışabiliyor. Bu sayede birçok resim, video, oyun ve film TV ekranında oynatılabiliyor. Kişiselleştirilebilir menü özelliği sayesinde sevilen program ve kanallara kolayca ulaşılabiliyor. Ürünün önemli özellikleri arasında gerçek ekran yenileme hızına sahip olması yer alıyor. Bu sayede ürün, izleyicilere donma problemi yaşatmıyor.

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7. Şık ve ince tasarım: Grundig GEF 5900 B 43 inç 109 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

Hem ev hem ofis için en iyi televizyon önerileri arasında yer alan Grundig GEF 5900 B 43 inç 109 Ekran Full HD Uydu Alıcılı LED TV, son derece sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca ince yapısıyla da zarif bir görünüm sunuyor. Akıllı tasarımı sayesinde 43 inç boyutundaki ekrana sahip ürün, 109 cm'lik bir alan kaplıyor. Yüksek ses kalitesi sunan ürün, yayınların en net ses kalitesinde duyulmasını sağlıyor. Ürünün diğer önemli özelliği, dahili uydu alıcısına sahip olması şeklinde karşımıza çıkıyor. Seyir keyfine doyamayacağınız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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8. Gerçekçi renk kalitesi: Samsung 32 inç T5300 HD Smart TV

5000 TL altı olmalarına rağmen özellikleri sayarak bitmeyecek LED televizyon önerileri

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En iyi LED TV modeli olan Samsung 32 inç T5300 HD Smart TV, birbirinden başarılı özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor. Ürünün sahip olduğu PurColor teknolojisi görüntü performansını iyileştirerek çok çeşitli renk dengesi sunuyor. Bu sayede gerçekçi ve sürükleyici seyir deneyimi yaşanıyor. Ürünün önemli özellikleri arasında tek kumanda desteği sunması yer alıyor. Böylece uydu alıcı ve oyun konsolu gibi farklı ürünler tek bir TV kumandası aracılığıyla yönetilebiliyor. Microsoft Office 365 desteği bulunan ürün, evden çalışmayı sevenlere de kolaylık sunuyor.

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