53/2-c trafik cezası nedir? 53/2-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Kanunlar tarafından belirlenen trafik kurallarının sürücüler tarafından ihlal edilmesi durumunda bazı cezai yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar kurala, ihlalin oranına göre değişiklik gösterebilir. İdari para cezası dışında ceza puanı da ehliyete yansıtılır. Bu puanların geri dönüşü ya da silinmesi mümkün olmaz. Bir yıl içinde 100 puana ulaşan sürücünün ehliyetine el konur.

53/2-c trafik cezası nedir?

53/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sürücülerinin sola dönüşleri sırasında karşıdan ya da sağdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermemesi ile ilgilidir. Hakkı olan araca yol verilmediği takdirde yol vermeyen aracın sürücüsüne ceza kesilir. İdari para cezası dışında ehliyetten 20 ceza puanı düşülür. Bu ceza puanının geri dönüşü ya da silinmesi mümkün değildir. 53/2-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu özetle sürücüler sola dönerken sağdan ve karşıdan gelen trafiğe ilk geçiş hakkını vermemesinden kaynaklanan bir durumdur.

53/2-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Karşıdan ya da sağdan gelen yol hakkı sahiplerine, sola dönüşlerde yol verilmelidir. Yol vermeyen sürücüler 53/2-c kodlu trafik cezasına tabi tutulur. Sürücüye ve araç sahibine hem idari para cezası hem de ehliyetten silinmeyecek olan ceza puanı uygulaması yapılır. 53/2-c trafik cezası sürücüye kesilir ancak bu gibi cezalar araç plakasına da yazılabildiği için ceza doğrudan araç sahibine gidebilir.

53/2-c trafik cezası tutarı nedir?

53/2-c trafik cezası tutarı 2023 yılı tarafından 436 TL olarak belirlenmiştir. Ancak ceza kesilen araç sahibi ya da araç sürücüsü ödemeyi 15 gün içinde yaparsa erken ödeme indiriminden faydalanma hakkına sahip olur. Bu indirim tutarı % 25 oran hesaplanarak yansıtılır. 436 TL’lik 53/2-c trafik cezası tutarı, erken indirimli ödemeyle birlikte 327 TL olur. Ceza kesilen araç sürücüleri ödemelerini PTT yolu ile ya da anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapabilir. Peşin olarak ödenebilen cezalar taksitlendirebilir. Bu taksitlendirme dört ay boyunca ödenecek şekilde eşit olarak bölünme ile yapılır.