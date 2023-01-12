52/1-d trafik cezası nedir? 52/1-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte, hız aşımı, takip mesafesi, trafik ışıkları, yol hakkı ve benzeri kuralların ihlalleri idari para cezalarından hapis cezalarına kadar farklılık gösterebilir. İdari para cezası ve ehliyete yansıyacak olan ceza puanı ile karşılık bulan trafik cezalarından biri de 52/1-d trafik cezasıdır. Akan trafiğin düzenini sağlamak ve bu sağlanan düzenin içerisinde can ve mal güvenliğini koruyabilmek adına düzenlenen kurallara uyulması gerekir.

52/1-d trafik cezası nedir?

52/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafikte uyulması gereken kurallar arasında olan takip mesafesi ile ilgili bir kuralın ihlali durumunda uygulanır. Grup hâlinde araç kullanıldığı yollarda ve durumlarda diğer araçların güvenli olarak girebileceği açıklığı bırakmamak yasak olarak belirlenmiştir. Bu yasağa uyulmadığı takdirde 52/1-d trafik cezası durumu ortaya çıkar. 52/1-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kuralsız bir şekilde konvoy yapmanın yasak olması şeklinde özetlenebilir.

52/1-d trafik cezası kimlere uygulanır?

52/1-d trafik cezası tutarı trafikte grup hâlinde gidilen durumlarda ve yollarda diğer araçlar için gerekli olan geçiş aralığını bırakmayanların ödemekle yükümlü olduğu bir trafik cezası türüdür. Çünkü gerekli olan bu açıklık bırakılmaz ise grup içindeki herhangi bir aracın ani fren yapması söz konusu olduğu zaman zincirleme kazaya sebebiyet verilebilir. Konvoy yapmak yasak değildir ancak konvoy yaparken takip mesafesine dikkat edilmesi gerekir. 52/1-d trafik cezası sürücülere uygulanan bir cezadır.

52/1-d trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezaları çoğunlukla para cezası içermekle birlikte bazı cezalarda ceza puanı ve hapis istemi uygulanabilir. 52/1-d trafik cezası hem para cezası hem de ceza puanı içerir. 2023 yılı için belirlenen 52/1-d trafik cezası tutarı 436 TL'dir. Ödemeler 15 iş günü içinde yapıldığı takdirde erken ödeme indiriminden yararlanmak da mümkündür. Bu erken indirim oranı olan % 25'le birlikte 436 TL olan 52/1-d trafik cezası tutarı 327 TL olur. Yapılacak olan ödemeler taksitle ya da peşin olarak yapılabilir. Eğer taksitlendirme yolu ile ödeme yapılacaksa ilk taksit peşin olarak ödenmelidir. Geri kalan tutar ise eşit üç taksite bölünerek ödenir. 52/1-d trafik cezası 15 ceza puanının geri dönülemez ve silinemez bir şekilde ehliyete yansıtılması şeklinde uygulanır. Kesilen cezalara itiraz etme hakkı vardır. İtiraz durumlarında ilgili belgeler ile birlikte ilgili makamlara şahsen başvuru yapmak gereklidir.