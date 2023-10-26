6 aylık bebeğin şüpheli ölümü! 17 yaşındaki anne ve eşi... Çelişkili ifadeler verdiler

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 16. Okul Sokak üzerinde 4 katlı bir binanın 2. katında oturan R.Ç.-D.Ç. çifti, 6 aylık bebekleri A.A.Ç.’nin tepki vermemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

6 AYLIK BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal ederken, sağlık görevlileri 6 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki anne R.Ç. ile baba D.Ç.’nin çelişkili ifade vermesinin ardından ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerince cesedi incelenen 6 aylık A.A.Ç.’nin cansız bedeni, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)







