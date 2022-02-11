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6 muhalefet lideri cumartesi günü "çalışma yemeğinde" buluşuyor: Masaya hangi konular gelebilir?

11.02.2022 05:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri cumartesi günü bir araya geliyor. Gözlerin çevrildiği liderlerin "yuvarlak masa" toplantısında ana gündem maddelerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması, seçimlere yönelik işbirliği olanakları, seçimin kazanılması halinde "parlamenter sisteme geçiş" süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.

6 muhalefet lideri cumartesi günü "çalışma yemeğinde" buluşuyor: Masaya hangi konular gelebilir?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumartesi günü ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Gözlerin çevrildiği liderlerin "yuvarlak masa" toplantısında ana gündem maddelerinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması, seçimlere yönelik iş birliği olanakları, seçimin kazanılması halinde "parlamenter sisteme geçiş" süreci planlaması ve cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.

Uzun süredir ikili görüşmeler yapan 6 muhalefet partisinin lideri ilk kez birlikte masaya oturacak. Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri'nde "akşam yemeği" olarak organize edilen buluşma yerel saatle 19.00'da başlayacak.

Oturma düzeni konusundaki tartışmaların önünü kesmek için ise yemeğin "yuvarlak masa"da organize edilmesi benimsendi.

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Liderler, geçen Aralık ayı sonunda tamamlanan "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışması konusunda da ilk kez birlikte değerlendirme fırsatı bulacak. Bu önerinin kamuoyuna nasıl açıklanacağı konusunun da bu toplantıda netleştirilmesi bekleniyor.

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ÖN ŞART: KIRMIZI ÇİZGİ YOK

Altı siyasi parti liderinin aynı masa etrafında bir araya gelmesi, Türkiye siyasetinde sık tanık olunan bir durum değil. O nedenle de bu buluşma, tüm katılımcılar tarafından "çok kıymetli" sözleriyle ifade ediliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre buluşma masasına, seçim öncesi ve sonrası sürecinin nasıl planlanacağı, ittifakın genişleyip genişlemeyeceği dahil, seçim iş birliğine ilişkin hemen her konu gündeme gelebilir.

Bu kapsamda Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir süre önce Kılıçdaroğlu ve Akşener'le ikili görüşmeler yaparak "Millet İttifakı'nın adının ve yapısının değiştirilmesi" önerisinin de gündeme gelmesi olası görülüyor.

İYİ Parti'nin "marka değeri" olduğunu belirttiği Millet İttifakı'nın isminin değiştirilmesine sıcak bakmadığı biliniyor.

CHP kurmayları ise liderler buluşmasında her şeyin konuşulabileceğine dikkat çekerek "Kategorik olarak 'şunu konuşmayız, şu konuları ele alabiliriz' gibi bir ön şartımız, kırmızı çizgimiz yok. Farklı siyasi geleneklerden gelen partilerin bir araya gelmesi son derece kıymetli. Sayın Davutoğlu da önerisini gündeme getirebilir, kabul görür, görmez o ayrı bir şey" görüşünü dile getiriyor.

Ancak ittifakın yapısının nasıl olacağının konuşulması için öncelikle tarafların "ittifaka katılma konusunda irade beyanı" ortaya koyması gerektiği vurgulanarak "Aynı masada oturduğumuza göre yarın öbür gün beraber yol yürüyebiliriz, fikir kafalarda oluştuysa bunlar konuşulabilir. Kabul görür, görmez, onu bilemeyiz ama konuşulur. Siyasi perspektifimize uygun her konu o masada konuşulur" değerlendirmesi yapılıyor.

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GÖRÜŞMELERİN DEVAMI GELEBİLİR

Liderlerin bu ilk buluşmasının ardından devamının da geleceği ifade ediliyor. İttifakın nasıl genişleyeceği, seçim öncesi ve sonrası sürecin planlanmasının yanı sıra en kritik konulardan olan muhalefetin cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulabileceği ifade ediliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olma konusunda istekli olduğu uzun süredir konuşuluyor. Ancak ilk toplantıda kimin aday olacağı gibi kritik bir konuya girilmesi beklenmiyor, adayın kim olacağının ancak seçim sürecine girildiğinde netleşeceğine dikkat çekiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
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