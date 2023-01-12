HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 61/1-o trafik cezası nedir? 61/1-o trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

61/1-o trafik cezası nedir? 61/1-o trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

07.01.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücüler ehliyet alırken ehliyet dersleri alırlar ve bir sınava girerler. Ehliyet alırken uygulanan bu süreçlerin sebebi sürücülerin trafik kurallarını iyi öğrenmeleridir. Trafik kuralları trafiğin düzenini korumak için vardır ve bu kurallara uymayanlar yasal olarak ceza alır. 61/1-o trafik cezası da sık sık karşılaşılan trafik kuralı ihlallerinden biridir. Peki, 61/1-o trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-o trafik cezası nedir? 61/1-o trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları sürücülerin yasalarla belirlenen trafik kurallarına uymamaları sebebiyle verilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiş trafik kurallarından biri de 61/1-o kodlu trafik cezasıdır. Bu trafik cezası, hatalı park edilen bir durumu tanımlamaktadır. 61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusu 61. madde dâhilinde belirlenmiştir.

61/1-o trafik cezası nedir?

Trafik cezaları yasalar tarafından belirlenmiş trafik kurallarına uyulmadığı zaman verilmektedir. Trafik cezalarından biri olan 61/1-o kodlu trafik cezası da belirtilen bir yasaya uyulmayan durumu gösterir. Karayolları Trafik Kanunu maddelere bölünmüştür ve 61 numaralı madde de hatalı park durumlarını açıklamaktadır. A’dan o’ya kadar alt başlıklara ayrılan 61. maddenin alt başlıklarından her biri farklı bir hatalı park durumunu tanımlamıştır. 61. Maddenin son alt başlığı olan 61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusu, taşıt yolunda engellilerin araçları için özel olarak ayrılmış park alanına başka araçların park etmesini ifade eder.

61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusunda yer alan engellilerin araçları için özel olarak ayrılmış park alanları, işaret levhalarıyla belirtilmektedir. Bir sürücü, işaret levhasının konulmasına rağmen engelliler için ayrılmış araç park alanına aracını park ediyorsa 61/1-o maddesi sebebiyle trafik cezası alabilir.

İlginizi Çekebilir

61/1-n trafik cezası nedir?

61/1-n trafik cezası nedir?

61/1-m trafik cezası nedir?

61/1-m trafik cezası nedir?

 61/1-l trafik cezası nedir?

61/1-l trafik cezası nedir?

 61/1-k trafik cezası nedir?

61/1-k trafik cezası nedir?

 61/1-f trafik cezası nedir?

61/1-f trafik cezası nedir?

61/1-o trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusu engelli araçları için ayrılmış park yerlerine başkalarının park etmesi sebebiyle verilen bir trafik cezasıdır. Bu kuralı ihlal eden her araca veya sürücüye 61/1-o koduyla trafik cezası kesilebilir ve bu durumda sürücü veya araç sahibi cezayı ödemekle yükümlüdür. Eğer aracın sürücüsü tespit edilebilirse 61/1-o trafik cezası sürücüye kesilir. Eğer aracın sürücüsü tespit edilemezse, kural ihlali kameradan bulunursa veya park halindeki araç sürücüsüz bulunursa 61/1-o trafik cezası araç plakasına kesilir. Araç plakasına kesilen cezalardan araç sahibi sorumludur.

Trafikte her zaman sürücü araç sahibi olacak diye bir şey yoktur. Sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda kural ihlalini yapan kişi araç sahibi olmadığı için, sürücünün tespit edildiği durumlarda araç plakasına ekstra bir ceza yazılmaz. Araç sahibi ceza kesilen sürücü değilse durumdan etkilenmez.

61/1-o trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının para karşılı veya hapis bedeli olduğu gibi bir puan karşılığı da vardır. Diğer hatalı park cezalarında 436 TL para cezası verilmektedir. 61/1-o trafik cezası tutarı, 61. maddenin diğer alt başlıklarından farklı olarak 872 TL’dir. 61/1-o trafik cezası erken ödendiği zaman para tutarında indirim yapılmaktadır. Trafik cezasının bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenirse cezada %25 indirim yapılır. 872 TL para tutarında %25 indirim yapılmasıyla birlikte 61/1-o trafik cezası tutarı 654 TL’ye düşer.

61/1-o trafik cezası tutarı erken ödenmesi durumunda ehliyet puan cezasında bir indirim olmaz. Bu trafik cezası, diğer hatalı park cezalarının 2 katı para cezası içermesine karşın aynı ehliyet puanı cezası içerir. 61/1-o trafik cezasının puan bedeli 10’dur. Bir sürücünün toplam ehliyet puanı kotası 100’dür. Eğer sürücü bir yıl içinde 300 puanlık trafik cezası alırsa ve 3 kez ehliyet puanı kotasını doldurursa sürücü belgesi elinden sınırsız süreyle alınabilir. Bu tür yaptırımlara maruz kalmamak için ehliyet puanına dikkat etmek gerekir.

İlginizi Çekebilir

61/1-j trafik cezası nedir?

61/1-j trafik cezası nedir?

 61/1-ı trafik cezası nedir?

61/1-ı trafik cezası nedir?

 61/1-h trafik cezası nedir?

61/1-h trafik cezası nedir?

 61/1-g trafik cezası nedir?

61/1-g trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta... 'Azgın kızınla...' Akılalmaz olay! Apartmanda, asansörde, otoparkta...
Bebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldıBebek Sahili'ndeki görüntüler gündem olmuştu! Yakalama kararı çıkartıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası hatalı park cezası

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti: Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti: Zamlı maaşlar 15 Ocak’a yetişmeyecek

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

HDP’nin hamlesi her şeyi değiştirdi! Akşener yeniden İmamoğlu ve Yavaş için devrede…

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

Ukrayna'ya büyük destek! "Bunu uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.