61/1-o trafik cezası nedir? 61/1-o trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları sürücülerin yasalarla belirlenen trafik kurallarına uymamaları sebebiyle verilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiş trafik kurallarından biri de 61/1-o kodlu trafik cezasıdır. Bu trafik cezası, hatalı park edilen bir durumu tanımlamaktadır. 61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusu 61. madde dâhilinde belirlenmiştir.

61/1-o trafik cezası nedir?

Trafik cezaları yasalar tarafından belirlenmiş trafik kurallarına uyulmadığı zaman verilmektedir. Trafik cezalarından biri olan 61/1-o kodlu trafik cezası da belirtilen bir yasaya uyulmayan durumu gösterir. Karayolları Trafik Kanunu maddelere bölünmüştür ve 61 numaralı madde de hatalı park durumlarını açıklamaktadır. A’dan o’ya kadar alt başlıklara ayrılan 61. maddenin alt başlıklarından her biri farklı bir hatalı park durumunu tanımlamıştır. 61. Maddenin son alt başlığı olan 61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusu, taşıt yolunda engellilerin araçları için özel olarak ayrılmış park alanına başka araçların park etmesini ifade eder.

61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusunda yer alan engellilerin araçları için özel olarak ayrılmış park alanları, işaret levhalarıyla belirtilmektedir. Bir sürücü, işaret levhasının konulmasına rağmen engelliler için ayrılmış araç park alanına aracını park ediyorsa 61/1-o maddesi sebebiyle trafik cezası alabilir.

61/1-o trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-o trafik cezası maddesi ihlalin konusu engelli araçları için ayrılmış park yerlerine başkalarının park etmesi sebebiyle verilen bir trafik cezasıdır. Bu kuralı ihlal eden her araca veya sürücüye 61/1-o koduyla trafik cezası kesilebilir ve bu durumda sürücü veya araç sahibi cezayı ödemekle yükümlüdür. Eğer aracın sürücüsü tespit edilebilirse 61/1-o trafik cezası sürücüye kesilir. Eğer aracın sürücüsü tespit edilemezse, kural ihlali kameradan bulunursa veya park halindeki araç sürücüsüz bulunursa 61/1-o trafik cezası araç plakasına kesilir. Araç plakasına kesilen cezalardan araç sahibi sorumludur.

Trafikte her zaman sürücü araç sahibi olacak diye bir şey yoktur. Sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda kural ihlalini yapan kişi araç sahibi olmadığı için, sürücünün tespit edildiği durumlarda araç plakasına ekstra bir ceza yazılmaz. Araç sahibi ceza kesilen sürücü değilse durumdan etkilenmez.

61/1-o trafik cezası tutarı nedir?

Trafik cezalarının para karşılı veya hapis bedeli olduğu gibi bir puan karşılığı da vardır. Diğer hatalı park cezalarında 436 TL para cezası verilmektedir. 61/1-o trafik cezası tutarı, 61. maddenin diğer alt başlıklarından farklı olarak 872 TL’dir. 61/1-o trafik cezası erken ödendiği zaman para tutarında indirim yapılmaktadır. Trafik cezasının bildirildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenirse cezada %25 indirim yapılır. 872 TL para tutarında %25 indirim yapılmasıyla birlikte 61/1-o trafik cezası tutarı 654 TL’ye düşer.

61/1-o trafik cezası tutarı erken ödenmesi durumunda ehliyet puan cezasında bir indirim olmaz. Bu trafik cezası, diğer hatalı park cezalarının 2 katı para cezası içermesine karşın aynı ehliyet puanı cezası içerir. 61/1-o trafik cezasının puan bedeli 10’dur. Bir sürücünün toplam ehliyet puanı kotası 100’dür. Eğer sürücü bir yıl içinde 300 puanlık trafik cezası alırsa ve 3 kez ehliyet puanı kotasını doldurursa sürücü belgesi elinden sınırsız süreyle alınabilir. Bu tür yaptırımlara maruz kalmamak için ehliyet puanına dikkat etmek gerekir.