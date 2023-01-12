61/1-m trafik cezası nedir, tutarı nedir? 61/1-m trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Hayatımızın hemen her yerinde uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar bir düzen sağlanması ve kişilerin özgürlüklerinin de güvence altına alınması için önemlidir. Her alanda olduğu gibi trafikte de belirli kurallar vardır. Kara yolları trafiğinde de düzenin sağlanması için belirli trafik yasaları belirlenmiştir. Trafik yasaları uyulmadığı zaman trafik cezaları verilir. 61/1-m kodlu trafik cezası da kanunda belirtilen trafik yasağına uyulmadığı durumlarda verilen bir cezadır. Hatalı park etmekten kaynaklanan 61/1-m kodlu trafik cezası park etmenin yasak olduğu bir durumu tanımlamaktadır.

61/1-m trafik cezası nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin trafik kuralları Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenmiştir. Karayolları Trafik Kanununda maddeler hâlinde açıklanan trafik kuralları ve trafiğe uygun olmayan hatalı durumlardan bazıları da park etmenin hatalı olduğu durumlardır. Hatalı park durumlarını 61. madde açıklar ve park etmenin yasak olduğu yer ve durumları alt başlıklarında detaylıca tanımlar. 61/1-m trafik cezası maddesi ihlalin konusu da trafik cezası da 61. maddenin alt başlığı olup park etmenin yasak olduğu bir durumu ifade eder.

61/1-m trafik cezası maddesi ihlalin konusu özel kişi, kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş park yerlerine başkaları tarafından işgal edilerek park edilmesidir. Bazı park yerleri özel kişi, kurum ve kuruluşlara ayrılmıştır ve bu park yerleri işaret levhaları ile belirtilmiştir. Bu işaret levhalarına rağmen kendisine ait olmayan park alanına araç park eden sürücüler 61/1-m trafik cezası maddesi ihlalin konusu sebebiyle yasalara uygunsuz davranmış olurlar ve ceza alırlar.

61/1-m trafik cezası kimlere uygulanır?

61/1-m trafik cezası başka kişi, kurum veya kuruluşlara ayrıldığı ve ayrılan park alanının işaret levhaları ile belirlendiği yere araç park eden sürücülere uygulanır. 61/1-m trafik cezası eğer park yerinde bulunan araç sürücüsüz bulunmuşsa araç plakasına yazılır ve bu durumdan otomatik olarak araç sahibi etkilenir. Araç plakasına yazılan trafik cezalarını ödemekle sorumlu kişi araç sahibidir.

61/1-m trafik cezasının uygulanması gereken durum, araç sürücüsüyle birlikte tespit edildiyse trafik cezası araç plakasına değil sürücüye yazılır. Kimliği belirlenen sürücünün araç sahibi olmadığı durumlarda trafik cezasından araç sahibi ayrıca etkilenmez. 61/1-m kodlu trafik cezasının araç plakasına yazıldığı durumlarda araç sahibi bu trafik cezasının para bedelini ödemektedir. Ancak sürücünün tespit edildiği durumlarda 61/1-m trafik cezasının para bedeli ve ehliyet puanı bedeli sürücü tarafından ödenmektedir.

61/1-m trafik cezası tutarı nedir?

Para bedeli karşılığı olan 61/1-m trafik cezası tutarı 2023 yılında 436 TL olarak belirlenmiştir. Hatalı park yapılan durumlardan birini tanımlayan 61/1-m trafik cezası sürücüye uygulandıysa, sürücü hem 436 TL ödemekle yükümlüdür hem de ehliyetinden ehliyet puanı düşmektedir. 61/1-m trafik cezası tutarı tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenirse cezanın para karşılığında indirim uygulanmaktadır. Erken ödenen 61/1-m trafik cezası tutarı %25 indirimle 436 TL’den 327 TL’ye düşer. Ancak erken ödenen trafik cezalarında ehliyet puanında indirim yapılmamaktadır.

61/1-m trafik cezasının ehliyet puanı karşılığı 10’dur ve sürücünün ehliyet puanı kotasından 10 puan düşülmektedir. Sürücüler trafik cezalarında ehliyet puanı bedeli de öderler. Her sürücünün ehliyet puanı kotası 100’dür. Yılda 3 kez ehliyet puanı kotasını dolduran sürücülerin ehliyetleri sınırsız süre ile ellerinden alınmaktadır. Bu nedenle sürücülerin aldıkları trafik cezalarının ehliyet puanı karşılıklarını takip etmeleri gerekmektedir.