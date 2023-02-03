65/1-g trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-g trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Her birey trafik kurallarına uyarak trafikte güven ve düzeni sağlamaya yardımcı olmalıdır. Trafik kurallarına uymayan bireyler için kanunlarca düzenlenen trafik cezaları uygulanmaktadır. Yapılan her hata için biçilmiş belirli cezalar bulunmaktadır. Trafikte uyulması gereken kurallardan biri de 65/1-g tarfik kuralıdır. Bu kurala uymayan bireylere 65/1-g trafik cezası uygulanmaktadır.

65/1-g trafik cezası nedir?

Trafik kuralları, trafikteki düzenin ve güven içinde ulaşımın sağlanması adına belirlenmiş kurallardır. Her birey trafik kurallarına uymakla yükümlüdür. Kişi hem kendi hem de karşı tarafın güvenliği açısından trafik kurallarına karşı hassasiyet göstermelidir. Trafik kurallarına uymayan bireyler trafik cezaları ile karşılaşırlar65/1-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu taşınan yük üzerine ya da aracın dışına yolcu bindirmenin yasak olduğunu belirten cezadır. Kişiler bu kurala uymakla yükümlüdür, uymayan bireyler de trafik cezası ile cezalandırılır. Kara yolları Trafik Kanunu’nun 65/1-g maddesine göre, gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine ya da araç dışına yolcu bindirmek yasaktır. Bu kuralı ihlâl eden bireyler için 65/1-g trafik cezası uygulanmaktadır.

65/1-g trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmenin yasak olduğu bir cezadır. Araçlarında bu kurala uymayan sürücüler 65/1-g trafik cezası ile karşı karşıya kalırlar. Bireyler bu cezanın karşılığı olan maddi tutarı ödemekle yükümlü olurlar.

65/1-g trafik cezası tutarı nedir?

65/1-g trafik kuralını ihlâl edip ceza alan kişiler kendilerine belirtilen ceza tutarını ödemekle yükümlüdürler. 65/1-g trafik cezası tutarı şöyledir:

Uymayan işletenlere: 3.711 TL

Yük gönderenlere: 7.443 TL

65/1-g trafik cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere %25 tutarında indirim sağlanmaktadır. Erken ödeme indirimi ile kişilerin ödeyeceği tutarlar ise şöyledir: