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66 Trafik cezası nedir? 66 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

28.01.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kurallarına uymayan bireylere uygulanan yaptırımlara trafik cezaları denir. Trafik cezaları trafikte meydana gelebilecek ihmâl ve hataların önüne geçebilmek adına oluşturulmuştur. Trafikteki kişilerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve yapılacak hatalar için caydırıcı olabilmek temel hedeftir. 66 Trafik cezası nedir? 66 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

66 Trafik cezası nedir? 66 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları, trafikte oluşabilecek her türlü hataya karşı biçilmiş bir yaptırımdır. Trafikte işlenen her türlü hata karşısında belirtilen maddi ceza veya hapis cezası bulunmaktadır. Trafik cezalarının tutarları her sene güncellenmektedir. Trafikte olan sürücü ve yayalar için trafik cezalarının tutarı oldukça önemlidir. Güncellenen trafik cezaları internet üzerinden trafikteki kişiler tarafından merak edilmektedir. 66 nolu trafik cezası da trafikteki sürücülerin sıklıkla karşılaştığı bir cezadır. 66 nolu trafik cezası konusu, uygulanacağı kişiler ve ceza tutarı hakkında detaylı bilgisi yazımızda yer verilecektir.

66 trafik cezası nedir?

66 trafik cezası maddesi ihlalin konusu içerik olarak şöyledir:
• Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda sürmek,
• Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürmek,
• Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin ikiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek,
• Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet ile diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunmak,
• İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak,
• Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikleti başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürmek,
• Bisikleti, iki elini bırakarak sürmek,
• Elektrikli skuter ve motorlu bisikleti manevra dışında tek elle sürmek,
• Motosikleti devamlı iki elle sürmemek,
• Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşımak,
• Elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanmak,
• Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmek,
• Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasını taşımak,
• Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak yük taşımak,
• Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşımak..olarak tanımlanabilir.

66 trafik cezası kimlere uygulanır?

66 nolu trafik cezası, 66 nolu trafik kuralına uymayan kişilere uygulanan bir cezadır.

66 trafik cezası tutarı nedir?

66 nolu trafik cezası, sürücülere uygulanan 951 tl tutarındaki bir cezadır. 15 gün içerisinde erken ödeme gerçekleştiren bireylere %25 tutarında erken ödeme indirimi uygulanır. Erken ödeme indiriminden faydalanan sürücüler 713,25 TL tutarında bir ödeme gerçekleştirirler.

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