67/1-a Trafik cezası nedir? 67/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları para cezası ve hepis cezası şeklinde olabilmektedir. Kişilerin yaptıkları hatalara göre kanun tarafından düzenlenmiş cezalar bulunmaktadır. Her yıl trafik cezaları tutarları güncellenmektedir. Trafikte aktif rol oynayan bireyler trfaik cezalarının tutarlarını öğrenmek istemektedir. Trafik cezalarının tutarlarını internet üzerinden öğrenmek mümkündür. 67/1-a trafik cezası trafikte yer alan kişilere sıklıkla uygulanan bir cezadır. 67/1-a trafik cezasının içeriği, uygulandığı kişiler ve tutarı yazımızda detaylı şekilde işlenecektir.

67/1-a trafik cezası nedir?

67/1-a trafik cezası trafilkteki bireylere sıklıkla uygulanan cezalardandır. 67/1-a trafik cezası, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken kara yolunu kullananlar için tehlike oluşturabilecek ve bunların haraketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak sebeiyle verilen bir cezadır.

67/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

67/1-a trafik kuralına uymayan bireylere, 67/1-a trafik cezası uygulanır. 67/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu temel olarak şöyledir:

Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken kara yolunu kullananlar için tehlike oluşturabilecek ve bunların haraketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak şeklinde tanımlanır. Bu kuralı ihlâl eden bireyler için 67/1-a trafik cezası uygulanır.

67/1-a trafik cezası tutarı nedir?

67/1-a trafik cezası tutar olarak 2023 senesinde, 951 TL olarak belirlenmiştir. 15 gün içerisinde erken ödeme gerçekleştiren sürücüler %25 tutarında erken ödeme indirime hak kazanırlar. Erken ödeme indirimi alan sürücüler %25 indirim tutarı ile birlikte 713,25 TL tutarında bir ödeme yaparlar.



