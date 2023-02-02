65/1-k trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/1-k trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları trafikteki her kişinin güvenliği için oluşturulmuştur. Trafik kurallarını ihlal eden kişiler hem kendilerine hem de karşı tarafa karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş olurlar. Trafik kurallarına uymamak can kaybına kadar gidebilecek bir dizi problemi de beraberinde getirebilir. Trafik kurallarına uymayı daha net bir şekilde ifade edebilmek için trafik cezaları oluşturulmuştur. Trafik kurallarına uymayan kişiler için daha caydırıcı olması adına maddi ve hapis cezası şeklinde trafik cezaları uygulanmaktadır. 65/1-k trafik cezası da bu cezalardan biridir.

65/1-k trafik cezası nedir?

Trafik kuralları trafikteki her bireyin uyması gereken kurallar bütünüdür. Trafik kurallarına uymayan bireyler için oluşturulan belirli yaptırımlar bulunmaktadır. Bu yaptırımlara trafik cezaları denilmektedir. Trafik cezaları maddi şekilde veya hapis cezası şeklinde olabilmektedir. 65/1-k trafik cezası maddesi ihlalin konusu çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmenin yasak olduğunu belirten bir cezadır.

65/1-k trafik cezası kimlere uygulanır?

65/1-k trafik cezası maddesi ihlalin konusu çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek olarak tanımlanabilir. 65/1-k trafik kuralını ihlâl eden bireylere, 65/1-k trafik cezası uygulanır. 65/1-k trafik cezası, çeken ve çekilen araç ile ilgili şart ve tedbirleri yerine getirmeyen araç çekilme durumlarını oluşturan kişilere uygulanan bir trafik cezasıdır.

65/1-k trafik cezası tutarı nedir?

65/1-k trafik cezası, araçların çekilmesi ile ilgili uygulanan bir trafik cezasıdır. Bu trafik suçunu işleyip ceza alan bireyler 909 TL tutarında bir cezaya çarptırılırlar. 15 gün içerisinde ödeme yapan kişiler %25 oranında erken ödeme indirimine tabii olurlar. Erken ödeme indiriminde faydalanan bireyler %25 indirim ile 681,75 TL tutarında bir ödeme yaparak cezalarını ödemiş olurlar.



