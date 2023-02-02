65/4 trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 65/4 trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik kuralları, trafikte yer alan her bireyin uyması gereken kurallardır. Trafik kurallarına uymayan bireyler için kanunlar tarafından uygulanan yükümlülükler bulunmaktadır. Trafik cezaları, para cezası ve hapis cezası şeklinde olabilmektedir. Trafik kurallarına uymamak çeşitli problemleri beraberinde getirmektedir. Can kaybına kadar yol açabilecek bu problemlerin önüne geçebilmek için yapılması gereken en temel adım trafik kurallarına uymaktır. 65/4 trafik cezası da bu kurala uymayan bireyler için uygulanan bir trafik cezasıdır.

65/4 trafik cezası nedir?

Trafik kuralları mutlaka uyulması gereken kurallar dizinidir. Kişiler, hem kendisini hem de karşı tarafı tehlikeye atmamak için bu kurallara uymalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.65/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam eden kişilere uygulanan trafik cezasıdır.

65/4 trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarının her biri farklı bir problem için uygulanan kurallardır. Her kural ihlali için kanunlarca belirlenen trafik cezaları bulunmaktadır. 65/4 trafik cezası maddesi ihlalin konusu ağırlık ve boyut kontrol merkezlerinde işaret,ışık, ses veya görevli kişilerin dur uyarısına rağmen durmayıp tartı veya ölçü kontrolüne girmeden yoluna devam eden kişilere uygulanan bir trafik cezasıdır.

65/4 trafik cezası tutarı nedir?

65/4 trafik kuralına uymayan bireylere, 65/4 trafik cezası uygulanır. Trafikte ağırlık ve boyut kontrol noktalarında işaret, ışık veya görevliler gibi ikaz durumlarına rağmen durmayıp tartı ve ölçü kontrolüne girmeyen bireylere 65/4 trafik cezası uygulanmaktadır. Trafik cezaları, parasal cezalar ve hapis cezası şeklinde olabilir. 65/4 trafik cezası alan bireyler 7.443 TL tutarında bir ödeme yapmakla yükümlü olurlar. 15 gün içerisinde ödeme yapan bireyler %25 tutarında indirime tabii olur. Erken ödeme yapan bireyler 5.582,25 TL tutarında ödeme gerçekleştirirler. 65/4 trafik cezası tutarı tescil plakalarına göre belirlenen bir idari para cezasıdır.