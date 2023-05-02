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65 yaşındaki Michelle Pfeiffer, genç gözükmesini sağlayan güzellik sırrını paylaştı! Yaşlanmaktan korkmuyor çünkü...

02.05.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Michelle Pfeiffer, 65 yaşında olmasına rağmen kusursuz cildini yıllardır korumayı başarıyor. Güzel aktris yıllara meydan okuyan görünümünün sırlarını paylaşarak genç gözükmesini sağlayan bakımını açıkladı. Basit yaşlanma karşıtı bakımı kadınlara ilham oldu.

65 yaşındaki Michelle Pfeiffer, genç gözükmesini sağlayan güzellik sırrını paylaştı! Yaşlanmaktan korkmuyor çünkü...

65 yaşındaki Michelle Pfeiffer, gençliği boyunca oynadığı filmlerde güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ön plana çıkıyordu. Bu yaşında da güzelliğinden ve başarısından hiçbir şey kaybetmeyen Pfeiffer, hayranları tarafından oldukça ilgi görüyor. Kusursuz cildinin sırlarını merak eden hayranları yaşlanma karşıtı bakımını öğrenmek istiyorlardı.

YILLARDIR AYNI ÜRÜNLERİ KULLANIYOR

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Pfeiffer, kozmetik bileşenlerini ciddiye alıyor ve cildi için işe yarayan ürünleri bulduğunda, onları değiştirmek için bir neden göremiyor. “Cildimde kullandığım ürünleri on yılı aşkın süredir değiştirmedim. O kadar reaktif bir cildim var ki, performans gösteren ve benimle aynı fikirde olan bir şey bulursam, ona bağlı kalıyorum" dedi.

CİLT BAKIMINI BASİT TUTUYOR

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Karmaşık bir güzellik rutininin cildiniz için harikalar yaratacağını düşünebilirsiniz, ancak cilt bakımı söz konusu olduğunda daha azının daha çok olduğu ortaya çıktı. Çok adımlı cilt bakım sistemleri, zaman alıcı olmanın yanı sıra tahrişe ve sivilcelere neden olabilir. Pfeiffer, cildini tazeleyen kolay bir cilt bakımı rutini olduğunu açıkladı. "Temizlerim, nemlendiririm - hepsi bu," dedi.

YAŞLANMAKTAN KORKMAMAK DAHA RAHATLATICI

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Yaşlanma söz konusu olduğunda ilgi odağı olmak kadınlar üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor, ancak Pfeiffer, yüzündeki her kırışıklığın değerini bilmeyi öğrendi.

“Yaşlandıkça, daha kolay hale geldi. Yaşına göre genç görünmek yerine yaşına göre iyi görünmekle sorun yaşamadığın bir eşiğe ulaştın ve ben bu eşiği aştım. 30'lu yaşlarımın başındaki gibi görünmek ister miydim? Bahse girerim isterdim ama bu olmayacak ve bir zamanlar bunun için yaptığım baskıyı hissetmiyorum. Dürüst olmak gerekirse oldukça rahatlatıcı," diye paylaştı .

ÜRÜNLERİN ETİKETLERİNİ ÖZENLE OKUYOR

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Pfeiffer, çocuklarının doğumundan sonra cilt bakım ürünleri konusunda daha bilinçli hale geldi ve yeni bir losyon veya nemlendirici almadan önce etiketleri dikkatle okuyor. “27 yıl önce çocuklarımın doğumuyla başladı. Dünyaya onların gözünden bakmaya başladım ve onları korumak isteyen tüm yeni anneler gibi. Tükettiğimiz ve vücudumuza sürdüğümüz ürünlerin giderek daha fazla farkına vardım” dedi.

BİTKİ BAZLI BESLENİYOR

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Pfeiffer, genç görünümünün ardındaki sırlardan birinin vegan beslenmek olduğuna inanıyor. "Vegan beslenerek cildinizi ve vücudunuzu yaşlandırabilecek birçok toksinden kaçınmış olursunuz. Tamamen veganlığa geçtikten kısa bir süre sonra cildimde gerçekten bir fark fark ettim. Zayıf kalmak için meyve ve sebze yemem gerekiyordu” dedi. "Yaşlandıkça, bunu daha uzun yaşamak için yaptığım daha çok aklıma geldi, ancak gösteriş unsuru her zaman orada olacak," diye ekledi.

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