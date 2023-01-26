7 aylık bebeği 3 yaş kıyafetlerini giyiyor! Bebeğinin kilo alma nedeni...

Issareth Perez, 7 aylık oğluna "tombul bebek " diyor. 7 aylık oğlunun 14 kilo olduğunu açıklayan Issareth, bebeğinin görüntülerini internet üzerinden paylaştı. Bebeğinin üç yaş kıyafetlerini giydiğini belirten Issareth, bu kadar kilo almasının tek nedeninin anne sütü olduğunu söyledi.



İnsanlar oğlunun çok büyük olduğunu ve Amerikan futbolu oyuncusu gibi göründüğünü söylüyorlar. Issareth, "Yedi aylık emzirmenin bebeğim için yaptığı şey buydu." dedi.



Issareth, oğlunu taşırken sırt ağrısı yaşadığını söyleyerek "Kimse onu taşımak istemiyor çünkü çok ağır." dedi.





