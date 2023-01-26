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7 aylık bebeği 3 yaş kıyafetlerini giyiyor! Bebeğinin kilo alma nedeni...

26.01.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerin kilo ve boy takibi sağlıkları için oldukça büyük önem taşıyor. Normalinden az veya fazla kilolar çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. 7 aylık bebeğinin aldığı kiloları paylaşan TikTok üzerinden paylaşan bir anneye oldukça fazla yorum yapıldı.

7 aylık bebeği 3 yaş kıyafetlerini giyiyor! Bebeğinin kilo alma nedeni...

Issareth Perez, 7 aylık oğluna "tombul bebek " diyor. 7 aylık oğlunun 14 kilo olduğunu açıklayan Issareth, bebeğinin görüntülerini internet üzerinden paylaştı. Bebeğinin üç yaş kıyafetlerini giydiğini belirten Issareth, bu kadar kilo almasının tek nedeninin anne sütü olduğunu söyledi.

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İnsanlar oğlunun çok büyük olduğunu ve Amerikan futbolu oyuncusu gibi göründüğünü söylüyorlar. Issareth, "Yedi aylık emzirmenin bebeğim için yaptığı şey buydu." dedi.

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Issareth, oğlunu taşırken sırt ağrısı yaşadığını söyleyerek "Kimse onu taşımak istemiyor çünkü çok ağır." dedi.

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