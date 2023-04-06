HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 7 kilit detayı dikkat çekti! İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları... YSK Heyeti denetledi

7 kilit detayı dikkat çekti! İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları... YSK Heyeti denetledi

06.04.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine az kaldı. YSK heyeti, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vereceği İstanbul Havalimanı'nda hazırlıklarını denetledi. Yurt dışı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 27 Nisan'dan itibaren oy kullanabilecek. Heyet, oy torbalarının saklanacağı odaları da ziyaret etti. Yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye'ye getirilecek oyların muhafaza edileceği özel odanın kapısında 7 kilit bulunması dikkat çekti

7 kilit detayı dikkat çekti! İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları... YSK Heyeti denetledi

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda oy vermesi için hazırlıklar başladı. Dış hatlar terminali geliş ve gidiş katlarında sandıkların kurulacağı alanlar belirlendi. Seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta 27 Nisan günü saat 08.00'den itibaren oy kullanılabilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ SEÇİM HAZIRLIKLARI DENETLENDİ

YSK Daire Başkanı Harun Özkan'ın başında olduğu heyet, bugün İstanbul Havalimanı'ndaki seçim hazırlıklarını denetledi. YSK heyetine, aralarında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca'nın da bulunduğu havalimanı yöneticileri eşlik etti.

6b05c537e8fe8630f9f59fe6481a71d4

YURT DIŞINDAN GELEN OY TORBALARININ TUTULACAĞI ODAYA 7 KİLİTLİ ÖNLEM

YSK heyeti, oy torbalarının saklanacağı odaları ziyaret etti. Heyet, yurt dışında kurulacak sandıklarda kullanılacak ve Türkiye'ye getirilecek oyların İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edileceği özel odayı da inceledi. Odanın kapısında 7 kilit bulunması dikkat çekti.

49db33260d6ccb7b0d675b1114d34d20

"HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİK"

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, YSK heyetiyle havalimanındaki hazırlıkları yerinde incelediklerini belirtti. Haktankaçmaz, "Burada yurt dışında kayıtlı seçmenler oy kullanacak. Yurtdışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılmasıyla ilgili planlamalar var. Ağırlıklı olarak bu işler İstanbul Havalimanı üzerinden yürütülecek. Hazırlıklarımız tamam. Bir sorun öngörmüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olan sonuç neyse onu da hep birlikte bekleyeceğiz." dedi.

058a1dd5d839f51e4cda4ca5bb810ba7

"27 NİSAN SABAHI İTİBARIYLA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANACAK"

Havalimanında kurulacak sandıklar hakkında da bilgi veren Haktankaçmaz, "Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre 27 Nisan sabahı itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi bittiği güne kadar da devam edecek. 6'sı gelen 6'sı giden katında olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Seçimler bittikten sonra oy sayımları da burada yapılacak. Tabii ki seçim hakimlerin gözetiminde ve onların başkanlığında heyetle bu işler yapılacak. Biz idari olarak o işlemlerin dışındayız. Biz sadece seçim güvenliğinin sağlanmasıyla sorumlu olacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)

763cd5bf124c720f14b026cbf13f1301

b82bc6e367f0f1390b4d90965cb02cbb


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 öğretmen feci şekilde can verdi4 öğretmen feci şekilde can verdi
39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...39 gün kala son seçim anketi! Memleket Partisi'nin oy oranı...
Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldıAkşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK İstanbul Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı iddiası!

DEVA, SP, Gelecek ve DP'den ortak liste kararı!

DEVA, SP, Gelecek ve DP'den ortak liste kararı!

Silahı ateşleyen inşaatın bekçisi o anları anlattı

Silahı ateşleyen inşaatın bekçisi o anları anlattı

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.