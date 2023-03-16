71 yaşındaki sosyal medya fenomeni Michelle Hardenbrook seksi pozlarıyla limitleri zorlamaya devam ediyor! “Kalça protezimle...”

69 yaşındayken yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasını keşfederek 3 yıldır seksi poz ve videolarını satan Michelle Hardenbrook kısa sürede viral olmayı başardı. OnlyFans’a başladığı ilk ayda 30 bin dolar (yaklaşık 570 bin TL) kazandığını ifade eden Hardenbrook, kadınların cinsel hayat olan bakışını değiştirmek istediğini dile getirdi.

“BENCE SAÇMALIK”

İnsanların özellikle kadınların belirli bir yaştan sonra cinsellikten uzak durmasını saçmalık olarak değerlendiren Hardenbrook, “İnsanların belirli bir yaşta cinsellikten uzak durması gerektiğinin söylenmesi bence saçmalık. Doğduğumuz andan itibaren cinsel varlıklar olduğumuzu düşünüyorum. Çoğumuz ergenliğe ulaşana kadar bunun iyi bir şey olduğunu fark etmiyoruz. Ama şimdi fark ediyorum ki yaşlandıkça hiçbir şey değişmiyor. Bence durmamalısınız” dedi.

Hikayesinin kadınlara hangi yaşta olurlarsa olsunlar cinselliklerini keşfetmeye devam etmeleri için ilham verdiğine inanan Hardenbrook, “Kadınların menopoza girdikten sonra hormonal ve fiziksel farklılıklardan dolayı cinsellikten uzak kalmak istemesini anlıyorum. Ama bunun doğal bir süreç olduğunu kabul etmek işleri daha da kolaylaştırır” diye konuştu.