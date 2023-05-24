72 yaşındaki Jane Seymour yaşlanma karşıtı sırrını açıkladı! Güzelliğini bu şekilde koruyor...

72 yaşındaki oyuncu Jane Seymour, Bond kızı olarak tanındı. Birçok yapımda yer alan Jane, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Jane, genç kalmasını sağlayan bakım sırlarının botoksla olmadığını belirterek uyguladığı basit güzellik sırlarını sıraladı.

GÜZELLİĞİN İÇTEN GELDİĞİNE İNANIYOR

Seymour bir keresinde geçmişinden ölümle yakın temas kurduğu bir olayı açıklayarak hayata bakış açısını yeniden değerlendirmesini istedi. Samimi bir şekilde “Gördüğün zaman yanında götüreceğin tek şeyin paylaştığın sevgi ve yarattığın fark olduğunu anladım. Her şey bağlantılı. Aklım, bedenim ve ruhumla bağlantılı olmayan yaptığım tek bir şey yok.” dedi.

O zamandan beri, ruhunu besleyerek ruhunun ışığının fiziksel varlığında tezahür edeceğine kesin olarak inanarak kişisel gelişime ve pozitifliği beslemeye öncelik verdi.

MODASI KAÇMIŞ DİYETLERDEN KAÇINIYOR

Jane'in yemek konusunda çok katı olduğunu düşünebilirsiniz, ama aslında tam tersidir. Yemeği sevdiğini ve kilosunu takip etmediğini itiraf etti, ancak iyi beslenmeye öncelik veriyor: “Diyetler benim için hiçbir zaman gerçekten işe yaramadı çünkü ben bir gurmeyim. Sebze ve meyvelerimi kendim yetiştiriyorum ve lezzeti seviyorum."

VÜCUDUNU FORMDA TUTUYOR

Fiziksel sağlığın önemine dair derin bir anlayışa sahip olan ünlü aktris, doğal olarak yaşının ve vücudunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak zindeliğe öncelik veriyor. Pilates'e yöneliyor ve rejimine "dikkatli mekikler" ve seçilmiş yoga pozları eşliğinde "hafif ağırlıklar" katıyor. Jane sakinlikle vücudunu dinliyor ve "yaşlandıkça vücudunuzun istediğiniz gibi çalışamayacağını" kabul ediyor.

CİLDİNİ HER DAİM KORUYOR

Seymour'un en sevdiği cilt bakımı sırrı güneş korumasıdır. “Bence iyi bir cilde sahip olmak, yüzünüzü yaşlanmamanın sırrıdır. Geceleri retinol kullanmak, kendinizi güneşten korumak, cildinizi dolgunlaştıran harika bir cilt bakımı yapmak... ve beni sağlıklı hissettiren hemen hemen her şey, bildiğim en iyi yaşlanma karşıtı sırdır."

DOĞAL GÜZELLİĞE İNANIYOR

Ve son olarak Seymour en yakıcı soruyu yanıtladı : Yüzüne herhangi bir estetik yaptırdı mı? Cevap hayır, ancak seçeneklerini açık tutuyor: "Şu andan itibaren, yüz germe yaptırmamayı seçtim ama hiçbirine karşı değilim. Yüzümü değiştirmezdim ve tıpkı kendim gibi görüneceğim sonuçlara sahip olurdum, yapardım. Asla yapmam demiyorum ama henüz yapmadım.”



