8 dolarlık kaos! Büyük şirketler milyonluk zarara uğrayıp kabus yaşadı, Elon Musk ise durmuyor

Elon Musk 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığından beri sosyal medya şirketi gündemden düşmüyor. Musk'ın genel merkezine elinde lavaboyla girdiği Twitter'da işler pek de parlak ilerliyor sayılmaz. Twitter'ın günde 4 milyon doların üzerinde para kaybettiğini kendi ağzıyla açıklayan ünlü milyarder, bildiğiniz üzere Twitter'ın gelirlerini artırmak adına aylık 8 dolar karşılığında mavi tik satma planını geliştirdi. Musk, sosyal medya platformunun Twitter Blue isimli abonelik hizmetinin aylık ücretini 7.99 dolara çekti ve bu hizmetin içerisine bir de ‘mavi tik’ hizmetinin dahil etti. Ancak bu planın yürürlüğe koyulmasından sonra Twitter'da adeta "8 dolarlık kaos" başladı.

ŞİRKETLER ZARARA UĞRADI

Ünlü kişi veya kurumları taklit eden hesaplar da mavi tikli Twitter Blue hizmetinin devreye girmesi sonrası aylık 7,99 dolar ödeyerek mavi tik aldı. Bu durum çoğu kullanıcının bu taklit hesapları gerçek sanmasına yol açtı. Üstelik bu hesaplar gerçekten o kişi veya kuruma aitmiş gibi gözükerek özellikle büyük şirketleri milyonlarca dolarlık zarara uğrattı.

Bunun bir örneği Eli Lilly and Company isimli bir ilaç şirketinin başına geldi. Şirketin taklit hesabından insülinin artık ücretsiz olduğu duyuruldu. Üstelik hesabın adının yanında mavi tik vardı. Bu paylaşım büyük olay yarattı. Ancak aynı zamanda şirkete büyük bir zarar yaşattı. Çünkü bu tweet sonrası ilaç şirketinin hisseleri %4.37 oranında düştü.

Üstelik tek olay bu da değildi. Dünyaca ünlü savunma şirketi Lockheed Martin’in taklit hesabından da şok bir paylaşım yapıldı. Hesap, ‘Amerika, Suudi Arabistan ve İsrail’e silah satışını durdurduk’ diye bir tweet attı. Sonrasında bu açıklamadan dolayı şirket hisselerinde yüzde 5’lik bir kayıp yaşandığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde ise Eski ABD Başkanı George W. Bush'u taklit eden mavi tikli bir hesaptan "Iraklıları öldürmeyi özledim" şeklinde bir tweet atılmış ve bu tweet büyük tepki toplamıştı.

ÜCRETLİ MAVİ TİK DURAKLATILDI!

CNBC'nin haberine göre, Twitter'ın kullanıcıların bir doğrulama onay işareti için ödeme yapmasına izin veren aylık 7,99 dolar karşılığındaki Twitter Blue abonelik hizmetini cuma günü duraklattığı görüldü. Bu adımın yeni hizmetin markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullanılmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Haberde iPhone uygulamasının artık Twitter Blue’ya kaydolma seçeneğini göstermediği aktarıldı. Buna ek olarak hizmet için ödeme yapan bazı kullanıcıların, ücretli mavi tiklerinin hesaplarından kaybolduğu söylediği belirtildi.

ELON MUSK DURMUYOR! YENİ TARİHİ TWITTER'DAN VERDİ

Elon Musk ise ücretli mavi tik planının durdurulduğuna ilişkin çıkan haberlerinden sonra resmi Twitter hesabından bir kullanıcısının sorusunu yanıtladı. Musk, söz konusu kullanıcının "Twitter Blue ne zaman geri gelecek?" şeklindeki sorusuna "Muhtemelen haftaya biter" yanıtını verdi.

Anlaşılan önümüzdeki hafta ücretli mavi tik satışları tekrar başlayacak. Bu kez tüm önlemlerin alınması bekleniyor.

