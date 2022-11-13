HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 8 dolarlık kaos! Büyük şirketler milyonluk zarara uğrayıp kabus yaşadı, Elon Musk ise durmuyor

8 dolarlık kaos! Büyük şirketler milyonluk zarara uğrayıp kabus yaşadı, Elon Musk ise durmuyor

13.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 dolara mavi tik satma planı, sonrasında yaşanan milyonlarca dolarlık zararlar, kabus gibi olaylar... Elon Musk'ın 44 milyar dolar bulup buluşturup satın aldığı Twitter'da işler pek de parlak ilerlemiyor. Musk'ın 8 dolara ücretli mavi tik satma planı özellikle büyük şirketlere milyonlarca dolarlık kabus yaşatmış durumda. Üstelik ünlü kişileri taklit eden mavi tikli hesaplar da bunun cabası. Her ne kadar mavi tik satışı durdurulsa da Elon Musk duracak gibi görünmüyor.

8 dolarlık kaos! Büyük şirketler milyonluk zarara uğrayıp kabus yaşadı, Elon Musk ise durmuyor

Elon Musk 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığından beri sosyal medya şirketi gündemden düşmüyor. Musk'ın genel merkezine elinde lavaboyla girdiği Twitter'da işler pek de parlak ilerliyor sayılmaz. Twitter'ın günde 4 milyon doların üzerinde para kaybettiğini kendi ağzıyla açıklayan ünlü milyarder, bildiğiniz üzere Twitter'ın gelirlerini artırmak adına aylık 8 dolar karşılığında mavi tik satma planını geliştirdi. Musk, sosyal medya platformunun Twitter Blue isimli abonelik hizmetinin aylık ücretini 7.99 dolara çekti ve bu hizmetin içerisine bir de ‘mavi tik’ hizmetinin dahil etti. Ancak bu planın yürürlüğe koyulmasından sonra Twitter'da adeta "8 dolarlık kaos" başladı.

ŞİRKETLER ZARARA UĞRADI

Ünlü kişi veya kurumları taklit eden hesaplar da mavi tikli Twitter Blue hizmetinin devreye girmesi sonrası aylık 7,99 dolar ödeyerek mavi tik aldı. Bu durum çoğu kullanıcının bu taklit hesapları gerçek sanmasına yol açtı. Üstelik bu hesaplar gerçekten o kişi veya kuruma aitmiş gibi gözükerek özellikle büyük şirketleri milyonlarca dolarlık zarara uğrattı.

Bunun bir örneği Eli Lilly and Company isimli bir ilaç şirketinin başına geldi. Şirketin taklit hesabından insülinin artık ücretsiz olduğu duyuruldu. Üstelik hesabın adının yanında mavi tik vardı. Bu paylaşım büyük olay yarattı. Ancak aynı zamanda şirkete büyük bir zarar yaşattı. Çünkü bu tweet sonrası ilaç şirketinin hisseleri %4.37 oranında düştü.

ilaç şirketi

Üstelik tek olay bu da değildi. Dünyaca ünlü savunma şirketi Lockheed Martin’in taklit hesabından da şok bir paylaşım yapıldı. Hesap, ‘Amerika, Suudi Arabistan ve İsrail’e silah satışını durdurduk’ diye bir tweet attı. Sonrasında bu açıklamadan dolayı şirket hisselerinde yüzde 5’lik bir kayıp yaşandığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde ise Eski ABD Başkanı George W. Bush'u taklit eden mavi tikli bir hesaptan "Iraklıları öldürmeyi özledim" şeklinde bir tweet atılmış ve bu tweet büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medyayı karıştıran 'Bush'! Sosyal medyayı karıştıran 'Bush'!

ÜCRETLİ MAVİ TİK DURAKLATILDI!

CNBC'nin haberine göre, Twitter'ın kullanıcıların bir doğrulama onay işareti için ödeme yapmasına izin veren aylık 7,99 dolar karşılığındaki Twitter Blue abonelik hizmetini cuma günü duraklattığı görüldü. Bu adımın yeni hizmetin markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullanılmasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Haberde iPhone uygulamasının artık Twitter Blue’ya kaydolma seçeneğini göstermediği aktarıldı. Buna ek olarak hizmet için ödeme yapan bazı kullanıcıların, ücretli mavi tiklerinin hesaplarından kaybolduğu söylediği belirtildi.

Herkes şaşkın... Mavi tikte flaş gelişme! Herkes şaşkın... Mavi tikte flaş gelişme!

ELON MUSK DURMUYOR! YENİ TARİHİ TWITTER'DAN VERDİ

Elon Musk ise ücretli mavi tik planının durdurulduğuna ilişkin çıkan haberlerinden sonra resmi Twitter hesabından bir kullanıcısının sorusunu yanıtladı. Musk, söz konusu kullanıcının "Twitter Blue ne zaman geri gelecek?" şeklindeki sorusuna "Muhtemelen haftaya biter" yanıtını verdi.

Anlaşılan önümüzdeki hafta ücretli mavi tik satışları tekrar başlayacak. Bu kez tüm önlemlerin alınması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya platformu Tumblr'a Türkiye'den erişim engellendiSosyal medya platformu Tumblr'a Türkiye'den erişim engellendi
Konya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldıKonya'da akılalmaz olay! 43 bin lirayı poşete koydu, arabasının üzerinde unuttu... Paralar yola saçıldı
Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a ne söyledi? O görüşmeyi anlattı!Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a ne söyledi? O görüşmeyi anlattı!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

'Adımı değiştiririm!' Dilmen'den canlı yayında salvolar...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi! Kapılar ve camlar kırıldı...

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Bazı telefonlara bildirim gitmedi! Nedeni belli oldu

Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor!

Sosyal medya tatbikat anındaki o şarkıyı konuşuyor!

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

Çiftçileri yakından ilgilendiriyor! Bakan Kirişçi açıkladı... 'Üreticimizin ne ekeceğine devlet olarak artık biz karar vereceğiz'

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.