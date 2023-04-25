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81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşlanma karşıtı bakımı! Genç görünmenin yolu oldukça basit

25.04.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllara meydan okuyan Martha Stewart, yaptığı konuşmalarda sağlıklı yaşam rutinini açıklayarak cildinde yarattığı gençlik iksirini gösteriyor. 81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşına göre genç ve dinamik görünümü oldukça dikkat çekiyor. Hayranları Martha'nın genç gözükmesini sağlayan güzellik sırlarını merak ediyor. Martha Stewart yaşlanma karşıtı rutinini açıklayarak kadınlara ilham oluyor.

81 yaşındaki Martha Stewart'ın yaşlanma karşıtı bakımı! Genç görünmenin yolu oldukça basit

Martha Stewart, modellik yaparak başladığı kariyerine yazarlık ve sunuculuk yaparak devam ediyor. 81 yaşındaki Martha ekran önünde dinç görünümü ile hayranlarını şaşırtıyor. Takipçileri Martha'nın genç gözükmesini sağlayan güzellik sırlarını araştırıyor. Martha Stewart, yaşlılık izlerini silip süpüren gençlik aşılayan basit rutinini açıkladı.

GÜNE ERKEN BAŞLIYOR

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Disiplin, Martha Stewart'ın günlük rutininin çok önemli bir yönüdür. Sabah 5'te 4 köpeğini sabah yürüyüşüne çıkarırken herhangi bir yüz maskesini takıp bir saat açık bırakarak güne başlıyor. Yüzünü temizledikten sonra cildini beslemek için çeşitli serum ve kremler kullanıyor.

GÜNEŞ KREMİ SÜRMEDEN EVDEN ÇIKMIYOR

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Stewart, cilt yaşlanmasını yavaşlattığı kanıtlanmış güneş kremini sürmeden evden asla çıkmıyor. İşleri kolaylaştırmak için en sevdiği SPF'yi fondöteniyle karıştırıyor ve hatta kulak memelerine uyguluyor.

MAKYAJINDA DOĞALLIKTAN YANA

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Stewart, makyajını basit ve doğal tutmayı tercih ediyor, genellikle göz farını atlıyor ve allığa odaklanıyor. Eski bir model olan Stewart, o zamanlar el altında makyaj sanatçısı olmadığı için kendi makyajını nasıl yapacağını öğrendi.

MAKYAJINI BEBEK YAĞIYLA ÇIKARIYOR

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Sağlıklı tenini korumak için düzenli olarak masaj ve yüz bakımı yaptırıyor. Asla bozmadığı bir kuralın yatmadan önce makyajını silmek olduğunu belirtiyor. Makyajı çıkarmak için başvurduğu ürün, şiddetle tavsiye ettiği bebek yağıdır.

SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİYOR

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Stewart, güne bahçesinden ve serasından topladığı taze meyve ve sebzelerle hazırlanmış özel bir yeşil suyu içerek başlıyor. Bu meyve suyunun sağlıklı cilt ve saçı korumanın sırrı olduğuna inanıyor.

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