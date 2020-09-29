90 yıl önce 'hava gelmiyor' diye yıkılmıştı! Diyarbakır surları yeniden inşa edilecek

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan ve görünümü 'kalkan balığı' şeklindeki Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır surlarının bir bölümü dönemin valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' diye top atışlarıyla yıkıldı. Surların yıkımı, o dönem Mezopotamya'daki tarihi eserler hakkında araştırma yapmak üzere Diyarbakır'da bulunan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel, Milli Eğitim Bakanlığı'na 'surların tarihi ve arkeolojik açıdan paha biçilemez olduğunu' belirttiği raporu iletmesinin ardından yıkım durduruldu.

BAKAN KURUM, SURLARIN YENİDEN İNŞA EDİLECEĞİNİ DUYURDU

Yakın zamanda Diyarbakır'da temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan surların yeniden inşa edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projesi kapsamında daha önce yıkılan 250 metre uzunluğundaki surun ve yeni Dağkapı'nın tarihe uygun şekilde yapılacağını söyledi.

'ALBERT GABRİEL'İ MİNNETLE ANIYORUZ'

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının yıkımına engel olan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'e minnetle andıklarını söyledi. Aksu, surların Diyarbakır'ın turizmine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, restorasyon çalışmalarının ardından kente gelen turist sayısında artış yaşanacağını belirterek, şunları söyledi: