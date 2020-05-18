A Haber canlı yayınında yapılan hata sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Peş peşe özür mesajları

Zeynep Bayramoğlu’nun sunduğu programda Çin İsrail Büyükelçisinin ölü bulunması konusu işlendi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Editörü Turgut Alp Boyraz, Kudüs’ten canlı yayına bağlandı.

'İSRAİL/KUDÜS' YAZISI TEPKİ ÇEKTİ

Boyraz’ın yer aldığı yayın boyunca A Haber rejisi Kudüs’ün İsrail toprağı olduğunu savunarak ekranın sağ üst köşesine “İsrail/Kudüs” yazdı.

BOYRAZ: VAHİM HATA

Bu duruma ilk tepki programa konuk olarak katılan Boyraz’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boyraz, “Yapılan bu vahim hata ilgili kanala aittir. Çalıştığım kurum ve şahsımla ilgisi yoktur. Saygılarımla” ifadelerini paylaştı.

'TALİHSİZ BİR HATA! ÜZGÜNÜZ'

Bunun ardından programın sunucusu Zeynep Bayramoğlu da bir tweet atarak, “#Kudüs, #Filistin’in başkentidir. Talihsiz bir hata yapılmıştır. Üzgünüz” diye yazdı.

BİR ÖZÜR DE A HABER'DEN

Söz konusu hatayla ilgili bir özür de A Haber'den geldi. Sosyal medya üzerinden özür mesajı paylaşıldı.



