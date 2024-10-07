A ile başlayan hayvanlar A harfi ile başlayan hayvan isimleri

Cumhuriyet ilan edildikten hemen sonra çeşitli inkılaplar gerçekleştirilmiştir. Bunların başında da ilk kez 1 Kasım 1928 yılında yürürlüğe giren bir kanun doğrultusunda yapılan harf devrimi olmuştur. Arap alfabesi bırakılmış ve Latin harflerinin olduğu 29 harften oluşan alfabe kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Alfabenin bir diğer ismi de Abece olarak kabul görmüştür. Türk alfabesinde yer alan 29 harf ile oluşturulan kelimeler, hem cins isim hem de özel isim olmak üzere çeşitlilik gösterir. Farklı türlerde oluşan kelimeler için kullanılan harflerin olduğu alfabedeki harflerin her biri de kendi aralarında çeşitli kategorilere ayrılmıştır.

Bu sınıflandırmaya göre ünlü ya da sesli olacak şekilde isimlendirilen harfler şunlardır: a, e, i, ı, o, ö, u, ü.

Diğer 21 harf ise ünsüz ya da sesli harf olarak isimlendirilmiştir. Her sesli harf tek başına hece olarak kullanılabilir ve ses telleri ile söylenir. Sessiz olan harfler ise tek başlarına söylenemez. Ayrıca telaffuz edilirken bir sesli harf ile birlikte söylenir. 8 tane sert sessiz, 13 tane de yumuşak sessiz harf vardır.

Hem bir sesli harf olan hem de Latin alfabesi temelli olan Türk alfabesinin ilk harfi olan A harfi ile başlayan birçok kelime bulunur. Hayvan isimlerinin çoğu da a harfi ile başlar.

A ile başlayan hayvanlar

A ile başlayan hayvanlar şunlardır: