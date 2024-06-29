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  4. AB'den İsrail'e rest! 'Tanımayacağız' diyerek kınadı

AB'den İsrail'e rest! 'Tanımayacağız' diyerek kınadı

29.06.2024 15:08
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Avrupa Birliği (AB) İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerini genişletme planına yönelik faaliyetlerini kınadı. Öte yandan AB'den yapılan açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, taraflarca mutabık kalınmadığı sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır." ifadesine yer verildi.

AB'den İsrail'e rest! 'Tanımayacağız' diyerek kınadı

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, bu adımın barış çabalarını baltalamaya yönelik başka bir kasıtlı girişim olduğu vurgulandı. AB liderlerinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında 5 karakolun yasallaştırılmasına ilişkin ifadelerini şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'e yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesine yönelik bu adımdan geri dönme çağrısı yapıldı.

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"TANIMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, taraflarca mutabık kalınmadığı sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır." ifadesine yer verildi.

Filistin yönetimini zayıflatan eylemlere son verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail tarafından alıkonulan gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki hizmetlerin devamlılığını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ISRARI

Açıklamada, AB'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Batı Şeria ab
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