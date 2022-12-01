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AB'den Musk'a Twitter uyarısı! 'Önünde yapacak çok iş var'

01.12.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), AB, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ı Twitter'daki dezenformasyon konusunda uyardı. AB, Musk'ı platformunun Birliğin dezenformasyon kurallarına uyması gerektiği konusunda ikaz etti. AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Musk'la görüşmesinin ardından ise yazılı bir açıklama yaptı. Breton'un yazılı açıklamasının paylaşıldığı mecra ise dikkat çekti.

AB'den Musk'a Twitter uyarısı! 'Önünde yapacak çok iş var'

AB'den Elon Musk'a uyarı geldi. AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Musk'la görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak, Elon Musk'ın Twitter 2.0'ı, AB Dijital Hizmet Yasası'na uyumlu hale getirme niyetini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Breton, Musk'ın ilgili AB mevzuatını dikkatle okuduğunu ve dünya çapında uygulanmasını makul olarak değerlendirdiğini bildirdi.

"ÖNÜNDE YAPACAK ÇOK İŞ OLDUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYALIM"

Breton, "Twitter'ın, şeffaf kullanıcı politikaları uygulaması, içerik denetimini önemli ölçüde güçlendirmesi, ifade özgürlüğünü koruması, dezenformasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve hedefli reklamları sınırlaması gerekeceğinden önünde yapacak çok iş olduğunu açıkça ortaya koyalım." değerlendirmesinde bulundu.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk photo and Twitter logo

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YAZILI AÇIKLAMAYI TWITTER'DAN PAYLAŞMADI

Breton, Twitter hesabından Musk'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin kısa bir video da paylaştı. Breton'un yazılı açıklamasını ise Twitter hesabı yerine rakip sosyal medya uygulaması Mastodon üzerinden yapması dikkati çekti.

AB Komisyonu Üyesi Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı" mesajını paylaşmasına da karşılık vermişti. "Avrupa'da kuş, bizim kurallarımıza göre uçacak" ifadesini kullanan Breton, Musk'ı uyarmıştı. (AA)

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Avrupa Birliği Elon Musk Twitter

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