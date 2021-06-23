HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. AB, ortak siber birim kurma hazırlığında

AB, ortak siber birim kurma hazırlığında

23.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), geniş ölçekli siber saldırılarla mücadele amacıyla üye ülkelerle ortak biçimde siber birim kurulmasını teklif etti.

AB, ortak siber birim kurma hazırlığında

AB Komisyonu, son dönemde işletmeleri, vatandaşları ve kamu hizmetlerini etkileyen, artan sayıdaki ciddi siber saldırılara karşı yeni "Ortak Siber Birim" kurulmasını içeren teklifini açıkladı.

AB'DEN SİBER SALDIRILARA KARŞI DAYANIŞMA

Buna göre, yeni birim kitlesel siber saldırı ve krizleri etkili bir şekilde önlemek, caydırmak ve yanıt vermek için AB ve üye ülkelerin mevcut kaynaklarını ve uzmanlığını bir araya getirecek.

Ortak siber birim, halihazırda farklı biçimde faaliyet gösteren çeşitli sivil, emniyet, diplomatik ve özel sektör siber güvenlik birimlerinin iş birliği yapacakları bir platform olacak.

Yeni birimle, AB kurumları ve üye ülkeler büyük ölçekli siber saldırılara karşı dayanışma gösterecek.

Katılımcıların ortak siber birime operasyonel kaynak sağlamaları talep edilecek.

Saldırılara karşı AB siber güvenlik hızlı tepki ekipleri kurulacak.

Ortak siber birimin 30 Haziran 2023'e kadar faaliyete geçmesi hedeflenecek.

Birimin kurulması için gerekli olan yatırımları AB Komisyonu yapacak.

Mevcut durumda siber güvenlik üye ülkelerin kendi yetki alanlarına giriyor.

ABD Enerji Bakanından Siber Saldırılar Konusunda UyarıABD Enerji Bakanından Siber Saldırılar Konusunda Uyarı

Söz konusu birimin kurulması için AB üyesi ülkelerin bunu onaylaması gerekiyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay16 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran olay
Tarihler sızdı! Ne zaman geliyor?Tarihler sızdı! Ne zaman geliyor?
Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Avrupa Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.