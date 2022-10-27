AB ve NATO'da bir ilk! Polonya, Bayraktar SİHA'ları bekliyor! Savunma Bakanı'ndan paylaşım geldi

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası adını dünyanın her yerine duyuran yerli ve milli Bayraktar İHA ve SİHA'lar, yeni bir başarıya daha imza attı. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan tarafından kullanılan SİHA'lar şimdi de Polonya semalarında uçmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Üretici şirket BAYKAR ile Polonya arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmada, 24 adet TB2 Bayraktar SİHA'nın ihracı konusunda mutabık kalınmıştı. Avrupa ülkesi, Bayraktar SİHA'lara kavuşmayı beklerken Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GELİYORLAR"

Twitter hesabından, SİHA videosunun olduğu bir paylaşım yapan Blaszczak, kendi dilinde "Geliyorlar" notunu düştü. Bu açıklamayı, Polonya Savunma Bakanlığı da kendi hesabından "Beklemede kalın" notuyla paylaştı.

Öte yandan BAYKAR'ın resmi Twitter hesabı da Mariusz Blaszczak'ın bu mesajını, Türkiye ve Polonya bayraklarıyla paylaştı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BAŞARISI

Polonya'nın kullanacağı SİHA'larla bir ilke de imza atılmış oldu.. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş oldu.