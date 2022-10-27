HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB ve NATO'da bir ilk! Polonya, Bayraktar SİHA'ları bekliyor! Savunma Bakanı'ndan paylaşım geldi

AB ve NATO'da bir ilk! Polonya, Bayraktar SİHA'ları bekliyor! Savunma Bakanı'ndan paylaşım geldi

27.10.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve milli İHA ve SİHA'larıyla tüm dünyada adını duyuran BAYKAR, geçtiğimiz yıl Polonya ile Bayraktar TB2 SİHA'lar için anlaşma imzalamıştı. 24 adet sipariş veren Polonya, Türk SİHA'ları için beklemeye geçerken AB ve NATO’daki ülkeler arasında ilk SİHA kullanıcısı olacak. Öte yandan Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve Bakanlığın sosyal medya hesabından da dikkat çeken paylaşımlar geldi.

AB ve NATO'da bir ilk! Polonya, Bayraktar SİHA'ları bekliyor! Savunma Bakanı'ndan paylaşım geldi

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası adını dünyanın her yerine duyuran yerli ve milli Bayraktar İHA ve SİHA'lar, yeni bir başarıya daha imza attı. Ukrayna, Katar ve Azerbaycan tarafından kullanılan SİHA'lar şimdi de Polonya semalarında uçmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Üretici şirket BAYKAR ile Polonya arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmada, 24 adet TB2 Bayraktar SİHA'nın ihracı konusunda mutabık kalınmıştı. Avrupa ülkesi, Bayraktar SİHA'lara kavuşmayı beklerken Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

rykl

"GELİYORLAR"

Twitter hesabından, SİHA videosunun olduğu bir paylaşım yapan Blaszczak, kendi dilinde "Geliyorlar" notunu düştü. Bu açıklamayı, Polonya Savunma Bakanlığı da kendi hesabından "Beklemede kalın" notuyla paylaştı.

Öte yandan BAYKAR'ın resmi Twitter hesabı da Mariusz Blaszczak'ın bu mesajını, Türkiye ve Polonya bayraklarıyla paylaştı.

ejy

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BAŞARISI

Polonya'nın kullanacağı SİHA'larla bir ilke de imza atılmış oldu.. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş oldu.

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık! Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Şiraz’daki saldırı, İran’da terör ve şiddeti kışkırtanların kötü niyetlerini ortaya koydu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Şakir Zümre gündem oldu...
Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...
Anahtar Kelimeler:
Polonya SİHA - Silahlı İnsansız Hava Aracı Baykar

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.