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  4. ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi sınır dışı ediyor!

ABD 21 Suudi askeri öğrenciyi sınır dışı ediyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanı William Barr, geçen ay Florida eyaletinde Deniz Kuvvetleri’ne ait bir hava üssünde bir Suudi havacılık yetkilisince düzenlenen ve üç Amerikalı’nın ölümüne yol açan silahlı saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Barr, olayla ilgili soruşturmanın ardından, üste eğitim gören Suudi ordusundan 21 kişinin de ABD’den sınır dışı edileceğini belirtti.

Suudi Hava Kuvvetleri’nden 21 yaşındaki Teğmen Said Alşamrani, eğitim gördüğü üste 6 Aralık’ta silahlı saldırı düzenlemiş, olayda bir polis yetkilisi tarafından vurularak öldürülmüştü. ABD’ye 2017’de gelen Alşamrani, önce Teksas’da dil eğitimi görmüş, daha sonra da Florida’daki üste askeri eğitimlerine başlamıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Barr, saldırgana üsteki diğer Suudi öğrencilerin de yardım ettiği ya da herhangi birisinin saldırıdan önceden bilgisinin olduğu yönünde bir kanıtın bulunmadığını kaydetti.

Barr, “Bu bir terör eylemiydi. Deliller saldırganın cihatcı ideolojiden etkilendiğini gösteriyor. Soruşturma sırasında, saldırganın 11 Eylül’de ‘geri sayım başladı’ şeklinde mesaj paylaştığını öğrendik” diye konuştu.

Alşamrani’nin New York’ta 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret ettiğini ve saldırıdan iki saat önce sosyal medyada ABD, İsrail karşıtı ve cihatçı mesajlar paylaştığı bilgisini veren Barr, Suudi Arabistan’ın da ABD’nin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya “tam destek” verdiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD suudi öğrenci Sınır Dışı

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