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ABD basını yazdı! Gizemli hastalık Blinken ziyareti öncesi ortaya çıktı

13.10.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kolombiya'ya yapmayı planladığı ziyaret yaklaşırken, ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinde çalışan bazı kişilerde "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı öne sürüldü.

ABD basını yazdı! Gizemli hastalık Blinken ziyareti öncesi ortaya çıktı

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Blinken'ın gelecek hafta Latin Amerika turu kapsamında ziyaret etmeyi planladığı Kolombiya'da, ABD büyükelçiliği çalışanlarında son günlerde "Havana Sendromu" olarak nitelendirilen gizemli hastalık görülmeye başlandı.

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ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip Goldberg tarafından büyükelçilik çalışanlarına gönderilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla yakından ve hassas bir şekilde ilgilendiği kaydedildi.

Büyükelçilikte şu anda bilinen iki vaka olduğu, başka kişilerin de durumdan etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN "KONUYU CİDDİYET ALIYORUZ" AÇIKLAMASI

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, söz konusu haberi doğrudan teyit etmekten kaçınırken, "Bu konuda kurumlar arası yollarla gelen her haberi oldukça ciddiye alıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Havana Sendromu'ndan etkilenen kişilere daha çok tıbbi yardımın sağlanması için hazırlanan kanunu imzaladığını anımsatan Psaki, hastalığa ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için tüm kurumların çalıştığının da altını çizdi.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

ABD VE KANADA BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli hastalığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD TOPRAKLARINDAKİ VAKALAR

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromu'na rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

Hastalık son olarak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güneydoğu Asya ziyaretinde görevli ABD'nin Vietnam Büyükelçiliğinin bir çalışanında ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde tespit edilmişti. (AA)

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Kolombiya
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