ABD'de Biden'ın evinin bölgesinde hareketlilik! Flaş karar

ABD’de kıyasıya devam eden başkanlık yarışında, Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray’a bir adım daha yaklaştı. Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentindeki evinin bulunduğu bölgede hava sahasına güvenlik amaçlı kısıtlama getirilerek, bölge "ulusal savunma hava sahası" ilan edildi.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamanın başkanlık seçimlerinin ardından geçtiğimiz Çarşamba günü ilan edildiği belirtildi. İdare tarafından pilotlara yapılan online bildirimde, 1 mil yarıçapındaki bölgede 11 Kasım’a kadar kısıtlamaların aktif olduğu bildirildi.

HAVA SAHASI KISITLANDI

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden’ın başkanlık seçimini kazanması durumunda zafer konuşmasını yapmasının beklendiği Chase Center üzerinde de geçici olarak hava sahasının kısıtlandığı öne sürüldü.

BIDEN KRİTİK EYALETLERDE ÖNDE

Öte yandan Biden kritik öneme sahip Nevada, Arizona, Georgia ve Pennsylvania’da seçim yarışını önde götürüyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ise şu anda sadece Kuzey Carolina’da önde bulunuyor. Seçim yarışında Biden 253 delegeye, Trump ise 213 delegeye ulaştı. (İHA)



