HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru bir anda alev aldı! Yolcular böyle tahliye edildi

ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru bir anda alev aldı! Yolcular böyle tahliye edildi

05.10.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Spirit Airlines'a ait bir yolcu uçağı, kalkışa hazırlanırken motoruna kuş girmesi sonucu alev aldı. Büyük panik yaşanan olayda yolcular acil tahliye botu ile uçağı terk etti.

ABD'de geçtiğimiz Cumartesi günü Spirit Havayolları'na 3044 sefer sayılı 107 kişiyi taşıyan uçakta büyük panik yaşandı.

MOTOR, KUŞ GİRMESİ SONUCU ALEV ALDI

Atlantic City Uluslararası Havalimanında kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın sağ motoru, kuş girmesi sonucu alev alev yandı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansırken pilot uçağı durdurdu. Büyük korku yaşayan yolcular, açılan acil tahliye botu uçaktan çıkarıldı.

Yaşanan olayda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Spirit Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Kaptan güvenli bir şekilde fren yaptı ve uçağı durdurdu, standart prosedürlerimize uygun olarak tahliye emri verdi" ifadelerini kullandı. Tüm yolcular ve mürettebat üyeleri otobüsle terminale geri götürülürken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
PARTNERAşıklar sobelendi!Aşıklar sobelendi!
Şaşkına çeviren olay! İzleyiciler kaçacak yer aradıŞaşkına çeviren olay! İzleyiciler kaçacak yer aradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook, WhatsApp, Instagram'da kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni sigara fiyatları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.