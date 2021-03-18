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ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

18.03.2021 07:53 | Son Güncelleme:
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ABD'den HDP ve Ömer Gergerlioğlu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, HDP'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava ve Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Ayrıca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış ve iddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderilmişti.

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Kaynak: AA


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