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ABD'den Kuzey Kore'ye sert çıkış! "Dikkat çekmeye çalışıyor"

14.01.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balistik füze denemelerinin ardından ABD'den Kuzey Kore'ye sert bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kuzey Kore’nin art arda balistik füze denemeleri hakkında yaptığı açıklama yaptı. Blinken açıklamasında "Kuzey Kore’nin dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyorum" dedi.

ABD'den Kuzey Kore'ye sert çıkış! "Dikkat çekmeye çalışıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore’nin füze denemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken yaptığı açıklamada, “Birkaç ay önce Kuzey Kore’ye, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik hazır olduğumuzu belirttik ancak maalesef Kuzey Kore bu önerilere yanıt vermemekle kalmayıp füze denemelerine devam etti. Bu son derece istikrarsızlaştırıcı bir şey” dedi.

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"DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Bakan Blinken, Kuzey Kore’nin dikkat çekmeye çalıştığını düşündüğünü belirterek, “Bunu geçmişte yaptı muhtemelen de yapmaya devam edecek. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, onların ve bizim gerektiği gibi korunduğumuzdan ve Kuzey Kore’nin bu eylemlerinin sonuçlarına çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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ABD'DEN 5 KUZEY KORELİYE YAPTIRIM

ABD, geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana gerçekleştirilen en az altı füze denemesine yanıt olarak dün 5 Kuzey Koreliye yaptırım uygulamıştı. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen en son fırlatmanın gelişmiş bir hipersonik füze olduğu bildirilirken, füzenin Japonya Denizi’ne düştüğü açıklandı.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin ABD için hiçbir tehdit oluşturmadığını ifade edilmesine rağmen ABD Federal Havacılık İdaresi Batı kıyılarından ticari uçuşları geçici olarak durdurdu.

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin devam eden füze denemelerinin, Kuzey Kore Lideri Kim Jung Un’un geçtiğimiz yılın ocak ayında ileri teknolojiyi test etmek için belirlediği bir politikanın parçası gibi göründüğünü ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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