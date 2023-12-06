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ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak karar! Yeni politikayı duyurdu: Kısıtlama getirilecek

06.12.2023 06:36 | Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun esir düşenlerin ailelerine "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok" dediği aktartıldı.

ABD'den Netanyahu'yu kızdıracak karar! Yeni politikayı duyurdu: Kısıtlama getirilecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Batı Şeria'da barış, güvenlik veya istikrarı baltaladığına inanılan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikasını duyurarak, Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarından sorumlu aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'nın bu politikayı Batı Şeria'daki saldırılardan sorumlu olan Filistinlilere de uygulayabileceğini aktaran Blinken, "Bu kişilerin yakın aile üyeleri de bu kısıtlamalara tabi olabilir" dedi.

Vize kısıtlamalarına kaç kişinin tabi olacağı hakkında bilgi paylaşmayan Blinken, "Başkan Biden'ın da defalarca söylediği gibi, bu saldırılar kabul edilemez. Geçtiğimiz hafta İsrail'de, ABD'nin kendi yetkilerini kullanarak harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça ifade ettim. Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemleri için, faili ya da mağduru kim olursa olsun, hesap verebilirlik arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

NETANYAHU: 'ŞU ANDA HERKESİ EVE GETİRME İMKANI YOK'

Öte yandan, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin yakınları ve kısa süre önce serbest bırakılan esirlerin de bulunduğu bir grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi’nin diğer üyeleriyle bir araya geldi. İsrail basınında yer alan haberlerde, toplantının gergin bir havada geçtiği yer yer esir yakınları ile hükümet yetkilileri arasında tartışmalar yaşandığı ifade edildi.

Haberlerde, Netanyahu’nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Böyle bir seçenek olsaydı kimsenin bunu reddedeceğini düşünen var mı?” dediği aktarılırken, söz konusu açıklamanın esir yakınları tarafından öfkeyle karşılandığı belirtildi.

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Haberlerde, toplantı boyunca Netanyahu’nun açıklamalarının çoğunu kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya yanıt vermediği ifade edildi.

HAMAS: 'SALDIRILAR DEVAM ETTİĞİ SÜRECE MÜZAKERE YOK'

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a açıklamalarda bulundu. Hamdan, çatışmalar ne kadar sürerse sürsün hazırlıklı olduklarını belirterek, “İsrail saldırıları devam ettiği sürece müzakere yok” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin hayatlarından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "sorumlu" olduğunu söyleyen Hamdan, Netanyahu'nun Gazze Şeridi’ndeki hedeflerinin "ulaşılamaz" olduğunu ifade etti. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının Netanyahu hükümetinin düşüşüne neden olacağını belirten Hamdan, "Bu bir zafer değil, aksine yenilginin ve hükümetinin düşüşünün işaretidir" ifadelerini kullandı. Hamdan, çatışmaların sona ermesinin ardından Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak yargılanacağını öne sürdü.

Netanyahu’nun gerçek hedefinin Filistin halkını ortadan kaldırmak ve Filistin davasını bitirmek olduğunu belirten Hamdan, “Bu imkansız bir şey" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının sadece "kana susamışlık" olduğunu ve bu susuzluğun giderilmeyeceğini belirten Hamdan, "Netanyahu ve savaş kurmayları Gazze bataklığının giderek daha derinlerine batıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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