HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor

ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor

23.03.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

ABD'den Rusya'yla ilgili net açıklama: Ukrayna'da savaş suçu işleniyor

Rusya-Ukrayna savaşında ABD ve Batı ülkelerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken mevcut belgelerin incelendiğini ve bunun sonucunda Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği sonucuna varıldığını duyurdu. Rusya'nın ABD'nin bu kararının ardından ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Blinken, Ukrayna'daki savaşta yaşanan sivil kayıpları ve Rusya'nın saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başından beri Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını takip edip bunları belgeleriyle kayıt altına almaya çalıştıklarını belirten Blinken, daha önce birçok kez "sivilleri hedef almak savaş suçudur" şeklinde açıklama ve değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Blinken, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki hastane ve tiyatro binalarının vurulmasını örnek göstererek, "Putin'in güçleri bu taktikleri, halkın direnişini kırmak için bombardımanları yoğunlaştırdıkları Grozni ve Halep'te de kullanmıştı." yorumunu yaptı.

RESMEN DUYURDU

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde sivilleri ve sivil yaşam alanlarını hedef alan çok sayıda Rus saldırısının kamuya açık ya da istihbarat kaynaklarından dikkatli şekilde incelenerek belgelendiğini belirten Blinken, "Geçen hafta ABD'li yetkili uzmanların Ukrayna'daki potansiyel savaş suçlarını belgelemek üzere çalıştıklarını söylemiştim. Bugün elimizdeki mevcut bilgiler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediği değerlendirmesine ulaştığını açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken ayrıca, savaş suçlarını işleyenlerin hesap vermesini sağlamak üzere gerekli adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftaki bir açıklamasında "Putin'in savaş suçlusu" olduğunu savunmuş, Blinken da bu açıklamaya tamamen katıldığını dile getirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'da tutuklanan ABD'li kadın basketbolcu Griner 'iyi durumda'Rusya'da tutuklanan ABD'li kadın basketbolcu Griner 'iyi durumda'
Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildiBursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Putin en sonunda doğal gaz kozunu oynadı!

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

16 milyar TL'lik vurgunda 'silah' detayı! Sabaha kadar...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

Rusların yeni hedefi Polonya! "Nasıl bombalarız?" tartışması...

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Canan Karatay net konuştu: Lamı cimi yok, içi dışı zehir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.