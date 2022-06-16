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ABD'den Türkiye açıklaması! 'Erdoğan'ın ekibiyle üst düzey görüşmeler yapılıyor'

16.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma kararı ile başlayan süreçte Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğini teröre verdikleri destek gerekçesiyle veto etmesiyle ittifakın diğer üyeleri de devreye girmiş durumda. Son olarak ABD'den de konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, meselenin çözümü için İsveçliler ile Finlandiyalıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

ABD'den Türkiye açıklaması! 'Erdoğan'ın ekibiyle üst düzey görüşmeler yapılıyor'

Sullivan, "Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS)" tarafından düzenlenen panele katılarak ABD'nin dış politikasına ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda tutumlarının Rusya karşısında Ukrayna'nın elini olabildiğince güçlendirmek olduğunu kaydeden Sullivan, "Ukrayna'dan topraklarından taviz vermesini istemeyeceğiz. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve tabii ki de yanlış olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, dün Biden'ın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni savunma yardımlarını duyurduğuna dikkati çekerek, bu yardımların arasında Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) de olacağını söyledi.

"ABD'NİN TAYVAN'A YÖNELİK POLİTİKASI DEĞİŞMEDİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Tayvan'ı savunacağız" açıklamalarının anımsatılması üzerine Sullivan, "Tayvan'a yönelik ABD'nin politikası değişmedi." ifadesini kullandı.

Sullivan, Tayvan'ın kendini savunması için ABD'nin desteğinin devam edeceğini kaydederek, "Bizim yaptıklarımız, ABD'nin Tayvan'ı savunması gereken günün hiçbir zaman gelmemesini sağlamaya yönelik." dedi.

SULLIVAN, TÜRKİYE İLE İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDAKİ MESELELERİN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYOR

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik dile getirdiği endişelerin sorulmasının ardından Sullivan şu yanıtı verdi:

"Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını bekliyorum. Türkiye, terör ve PKK'ya ilişkin endişelerini dile getirdi. Hem İsveçliler hem de Finlandiyalılar, Türkiye'nin endişelerine yanıt vermeye hazır olduklarını söylediler. İsveçliler ve Finlandiyalılar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ekibiyle üst düzey görüşmeler yapıyor."

Sullivan kendisinin de birkaç gün önce Avrupa'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştüğünü belirterek, "Bu sorunların çözümü için size net bir zaman veremem ancak tüm tarafların çözüm sözü verdiğini size söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Finlandiya İsveç
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