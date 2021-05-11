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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi

11.05.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi. ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmada aşının yüzde 100 etkili olduğu duyurulmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına onay verdi

FDA Komiseri Vekili Dr.Janet Woodcock, yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı verilerinin çok sıkı denetimden geçtiğine belirterek, "Aşılama yaşının genişletilmesi salgının bitirilerek, bizi hayatın normale dönülmesine yaklaştıracak." ifadesini kullandı.

OKULLAR AÇILMADAN ÖĞRENCİLERE AŞI YAPILMAYA BAŞLANABİLECEK

Woodcock, onay sürecinin tamamlanmasından sonra eyaletlerin sonbaharda okullar açılmadan ortaokul öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapmaya başlayabileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşılama tavsiye komitesinin de yarın toplanarak, Pfizer/BioNTech aşısının çocuklara uygunluğunu değerlendireceği ve onaylaması halinde bir kaç gün içinde aşı dozlarının dağıtımına başlanabileceği kaydedildi.

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AŞI DENEMELERİNE BAŞLANMIŞTI

ABD ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşı denemelerine de başlandığını bildirmişti.

YÜZDE 100 ETKİNLİK GÖSTERDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Bundan bir süre önce de Pfizer/BioNTech, ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu. (AA)

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