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ABD medyasından çarpıcı İsrail ve Filistin iddiası! 4 ay sürecek, ilk etapta...

28.01.2024 19:41 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken son günlerde ateşkes iddiaları gündem oldu. Son iddiaya göre İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

ABD medyasından çarpıcı İsrail ve Filistin iddiası! 4 ay sürecek, ilk etapta...

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçerken son günlerde ateşkes iddiaları gündem oldu. Son iddia ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinden geldi. Haberde İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

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4 AYLIK ATEŞKES PLANI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi İsrail ve Filistin arasında yeni bir ateşkes planı hazırlandığı iddiasında bulundu.

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Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, Mısır’ın İsrail ve Filistin arasında tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren yaklaşık 4 aylık ateşkes planı üzerinde çalıştıkları öne sürülerek, planın ilk etabında ateşkesin 6 hafta süreceği iddia edildi. 6 haftalık ateşkeste Gazze Şeridi’ndeki İsrailli kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılacağı ifade edilen haberde, bunun karşılığında ise İsrail’in Filistinli mahkumları serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi’ne yardım akışının artırılmasına izin vereceği belirtildi.

İKİNCİ AŞAMA ASKERLERİ KAPSIYOR

Planın bir sonraki aşamasında ise Hamas'ın İsrailli askerleri serbest bırakacağı ve Gazze Şeridi’nde ölenlerin cansız bedenlerinin İsrail’e verilmesini içerdiği aktarılan haberde, Hamas'ın ABD'de de dahil olmak üzere uluslararası garantiler alacağı belirtilerek, bunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nihai olarak sona ermesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya kapı aralayacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Gazze abd
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