ABD sınırını geçen 42 göçmen gözaltına alındı

Meksika sınırının ABD tarafındaki San Diego Sınır Devriyesi yetkilisi Rodney Scoot, yaptığı açıklamada, dün göçmen konvoyunda ABD sınırına yürüyen bir gruptaki bazı kişilerin ABD tarafına geçmeyi başardığını belirtti.

ABD'li yetkililer Meksika sınırında 42 göçmeni gözaltına aldı

ABD'li sınır yetkililerinin sınırı geçen 42 kişiyi gözaltına aldığını bildiren Scott, bu kişilerden 8'inin kadın olduğunu ve aralarında birkaç çocuğun da bulunduğunu aktardı.

ABD polisi, dün Meksika'nın Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana'dan sınırı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Meksika, dünkü olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü vermiş ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Meksika İçişleri Bakanlığı, polis bariyerini aşarak ABD sınırını "zorbalıkla" geçmeye çalışanların derhal sınır dışı edileceğini belirtmişti.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA GERGİNLİK Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Meksika, bayrak sallayan protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli.

Bunların çoğu buz gibi suçlu. İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD'ye giremeyecekler." ifadesine yer vermişti.

Meksika sınırına, yasa dışı yollardan sınır geçişlerini önlemek için inşa edilmesi planlanan duvara da değinen Trump, "Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız. Kongre, duvarı finanse et." sözlerini paylaşmıştı.