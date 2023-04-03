HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'ye ait uçak gemisi Suriye kıyılarına yaklaştı! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor

ABD'ye ait uçak gemisi Suriye kıyılarına yaklaştı! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor

03.04.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Suriye'deki İran hedeflerine düzenlediği saldırılarda yeni bir safhaya geçildi. Amerikan ordusu İran destekli güçlere karşı George W.H. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı. Geminin Suriye'ye yönelik saldırılara katılacağı iddia ediliyor. İşte haberin detayları...

ABD'ye ait uçak gemisi Suriye kıyılarına yaklaştı! Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor

ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, İran destekli güçlerin Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırı düzenlemesinin ardından tedbir amaçlı olarak Suriye kıyılarına yakın bölgeye konumlandı.

İran destekli güçlerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adım attı.

Hava sahasına girmeye çalıştı! İran'dan uyarı... Hava sahasına girmeye çalıştı! İran'dan uyarı...

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızlarıyla ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik." dedi.

egw

SURİYE KIYILARINA YAKLAŞACAK

AA muhabirinin, geminin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kıyılarına yaklaştığını hatırlatarak, geminin konumunun ve görev süresinin değiştirilip değiştirilmediğini sorması üzerine Singh, geminin konumunun Suriye kıyılarına daha yakın olacak şekilde değiştirildiğini ve görev süresinin uzatıldığını bildirdi.

İran'dan İsrail'e açık tehdit: Ölen askerler için karşılık verilecek İran'dan İsrail'e açık tehdit: Ölen askerler için karşılık verilecek

Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

AA muhabirinin, bu geminin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonun parçası olarak bölgede tutulmadığını kesin bir dille teyit edip etmeyeceği sorusuna ise Singh, "Bu askerlerimize yönelik saldırılarla alakalı ve buna verdiğimiz bir karşılıktır." yanıtını verdi. (AA)

ABD'den açık tehdit: Karşılık veririz! ABD'den açık tehdit: Karşılık veririz!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD ve Kanada, Ay'a göndereceği astronotlarını açıkladı! "İlk kadın ve ilk siyahi insan Ay'a ayak basacak"ABD ve Kanada, Ay'a göndereceği astronotlarını açıkladı! "İlk kadın ve ilk siyahi insan Ay'a ayak basacak"
'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış
'Seccade' tartışmasının perde arkasını anlattı'Seccade' tartışmasının perde arkasını anlattı
Anahtar Kelimeler:
suriye uçak gemisi

En Çok Okunan Haberler

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

TİP'ten Önder Özen sürprizi! Erkan Baş'la kameralar karşısına geçti

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

Göğüs dekolteli pozlarıyla büyüledi! 'Sanat eseri gibisin'

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Kayınbiraderini öldürüp başında polisi bekledi! Dehşet anları kamerada

Karaman'da katliam gibi kaza: Cipteki 5 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da katliam gibi kaza: Cipteki 5 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.