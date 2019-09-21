"ABD'liler yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmelidir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'lilerin İran'a karşı yürüttükleri yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü." ifadesini kullandı.

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan "Etemd Tejarate Pars" adlı şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

ABD'nin açıkladığı yaptırımların yeni bir mesele değil, eski yaptırımların yeni bir şekilde açıklanmasından ibaret olduğunu savunan Musevi, "ABD'liler, İran'a karşı yürüttükleri yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmelidir. En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Musevi, ABD'nin "artık dünyanın tek süper gücü olmadığını kabul etmesini" isteyerek, "İran ile ilişkiler kurarak buradaki ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyen çok ülke var." ifadesini kullandı.