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"ABD'liler yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmelidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "ABD'liler İran'a karşı yürüttükleri yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmelidir. En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'lilerin İran'a karşı yürüttükleri yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirterek, "En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü." ifadesini kullandı.

Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan "Etemd Tejarate Pars" adlı şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

ABD'nin açıkladığı yaptırımların yeni bir mesele değil, eski yaptırımların yeni bir şekilde açıklanmasından ibaret olduğunu savunan Musevi, "ABD'liler, İran'a karşı yürüttükleri yaptırım siyasetinin başarısız olduğunu kabul etmelidir. En ağır olan ilk yaptırımlardan sonra İran çıkış yolunu buldu ve iç potansiyel ile dost ülkeler sayesinde gelişimini sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Musevi, ABD'nin "artık dünyanın tek süper gücü olmadığını kabul etmesini" isteyerek, "İran ile ilişkiler kurarak buradaki ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyen çok ülke var." ifadesini kullandı.

- "Bu adım, tüm uluslararası sözleşmelerin ihlalidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için gittiği New York'ta, İran devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

"Merkez Bankası'na yaptırım ABD'nin çaresizliğinin bir göstergesidir." diyen Zarif, "Merkez Bankası önceden de yaptırım kapsamına alınmıştı. Yeniden yaptırım uygulayarak gıda ve ilaçların İran halkına ulaşmasını engellemek istiyorlar. Bu adım tüm uluslararası sözleşmelerin ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'den İran ulusal bankasına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı dün İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan "Etemd Tejarate Pars" adlı şirketine yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının İran Devrim Muhafızları'na, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın, Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuş ve bu yaptırımlarla İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söylemişti.

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