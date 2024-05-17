Abonman ayda kaç kere yüklenir? Abonman bitmeden abonman yapılır mı?

Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Türkçe Sözlük’e göre abonman kelime anlamı olarak 3 farklı anlamı ile tanımlanmıştır. Bu tanımlar doğrultusunda abonman, bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşmadır. İkinci tanımına göre ise abonman, abone olunma durumunu ifade eden belgedir. Üçüncü tanıma göre de kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen kart veya bilet abonman olarak ifade edilmektedir.

Abonman ayda kaç kere yüklenir?

Belli periyotlar ile yükleme yapılarak kullanılan ve şehir içi toplu taşımalarda kullananlara çeşitli avantajlar sağlayan abonman paketleri belli süreler için geçerli olan bir uygulamadır.

Yükleme gerçekleştirilen tarihten itibaren geçen 30 gün boyunca geçerliliğini koruyan abonmanlar bu 1 aylık süre içinde en çok 1 kez yükleme yapılabilen bir sisteme sahiptir. Ancak, abonman kartlarının yükleme sıklığı ve kuralları, kullanıldığı şehir veya hizmete göre değişiklik gösterebilir.

Abonman bitmeden abonman yapılır mı?

Abonman kart sahibi olan kişi 30 gün içinde en çok 1 kez yükleme işlemi yapabilir. Daha önce yükleme yapılmış olan abonman kartlara yeniden yükleme yapılabilmesi için aradan belli bir süre geçmesi gerekir.

Örnek olarak abonman yükleme işlemi yapılan İstanbulKart’a yeniden abonman yüklemesi yapabilmek için abonmanlığın bitiş tarihine 5 günden az süre ya da 35 kontörden az miktar kalmış olması gerekir.

Abonman varken tekrar abonman yapılır mı?

Abonman kullanımları belli süreler içinde ve yükleme yapılarak gerçekleştirilir. Öğrenciler, öğretmenler, altmış yaş üzeri kişiler tarafından da kullanılabilen aylık abonman kartları istenen belgeler ile birlikte yetkili kurumlara başvuru yapılarak kısa süre içinde temin edilebilir.

Belli şartlara bağlı olarak kullanılabilen abonman kartlara 1 ay içinde sadece 1 kez yükleme yapılabilmektedir. Ancak, daha önce de belirtildiği üzere abonman kartlarının yükleme sıklığı ve kuralları, kullanıldığı şehir veya hizmete göre değişiklik gösterebilir.

Abonman bitmeden yüklenir mi?

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara devlet tarafından bazı indirimler ve avantajlı uygulamalar sağlanmaktadır. Bunlardan biri olan abonman uygulaması çeşitli şartlara bağlı olarak kullanılabilmektedir.

Bu şartlardan biri de abonman kartların dolum süreçleridir. Dolumu yapılmış olan bir abonman genellikle gününden önce doldurma imkanı vermez. Ancak, abonman kartlarının yükleme sıklığı ve kuralları, kullanıldığı şehir veya hizmete göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca abonman uygulaması dahilinde çeşitli paketler sunulmaktadır.

Abonman 1 ay dolmadan biterse yenilenebilir mi?

1 aylık süreç içinde çeşitli paketlerden biri seçilerek yüklemesi yapılan abonman sistemi genellikle 1 aylık süre içinde en çok 1 kez dolum yapılabilen bir sistemdir. Eğer 1 aylık süreç içinde abonman biterse yeniden doldurulamaz. Ancak, abonman kartlarının yükleme sıklığı ve kuralları, kullanıldığı şehir veya hizmete göre değişiklik gösterebilir.

Bu nedenle toplu taşıma kullanan ve abonman uygulaması tercih eden kişiler ihtiyaç duydukları kullanım sayısına göre bir paket seçmelidirler.





